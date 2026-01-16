「軋戲」最帥男二…代旭「30秒電梯戲」封神 戲外他已婚生子

代旭飾演的男二裴軫，是個腹黑霸總。(取材自微博)

由陳星旭、盧昱曉主演的新劇「軋戲」正在熱播，隨著劇情推進，流量在日前成功破億。網友除了嗑男女主的甜蜜故事，代旭飾演的男二裴軫，卻因為腹黑霸總、斯文敗類形象，意外暴紅，熱度直壓陳星旭，甚至有網友直呼代旭和盧昱曉的CP感更強。

「軋戲」講述肖稚宇（陳星旭飾演）和胡羞（盧昱曉飾演）因民國主題的劇本殺而認識，在劇本世界中，兩人擦出火花。回到現實世界後，兩人也意外重逢，建立房東、租客 ，以及工作夥伴的關係。他們穿梭在劇本世界和現實生活中，產生羈絆，並共同成長蛻變。代旭飾演的裴軫則是肖稚宇「異父異母」的兄弟。

「軋戲」中，有一場戲是胡羞誤闖裴軫的專用電梯，她雙手捧箱，只好請對方幫忙按電梯。裴軫沒有接話，一邊幫忙按電梯，一邊微笑並用玩味、審視的表情打量胡羞。沒想到就是這歪頭一笑，讓全網為之瘋狂。

此片段被觀眾封為「性張力教科書」，抖音 單條衍生影片點讚超過29萬，「電梯戰神」等相關話題單日閱讀量破億。

據悉，36歲的代旭出道16年來演過近50個角色，最讓觀眾印象深刻的當屬「夢華錄」裡又痞又憨又真誠的「池衙內」。現實生活中，他與演員尹雨航結婚15年來零緋聞，並育有3歲兒子「代勁」，戲外的代旭與劇中腹黑形象形成「人夫感反差萌」，意外引發網友討論。