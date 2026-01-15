「不上也得上」佟麗婭連3年收蘇翊鳴送滑板 今年承諾上雪道

佟麗婭曬出奧運冠軍蘇翊鳴贈送的滑雪板。（取材自微博）

演員佟麗婭在社群媒體 透露，已連續三年收到奧運 冠軍蘇翊鳴贈送的滑雪板。她坦言這份持續的心意帶來了「壓力」，並正式承諾今年將努力站上雪道開始學習滑雪，還幽默表示會分享自己的摔角影片。相關話題登上熱搜，網友對此調侃稱，在冠軍的「督促」下，這滑雪課是「不上也得上了」。

綜合媒體報導，演員佟麗婭14日在微博發文感慨：「第三年收到蘇翊鳴的滑板了！真的非常喜歡！話都說到這份上，今年冬天，我一定努力站上雪道！說到做到！（等我摔跤視頻！）」這波「硬核督促」直接把網友看樂了，紛紛調侃：「這是奧運冠軍布置的寒假作業嗎？」「別人送禮送心意，蘇翊鳴送禮送『業績』！」

不過，兩人的故事可比這「三年之約」要長遠得多。這可不是簡單的明星互動，而是一段從電影片場延續到冬奧之巔、長達12年的奇妙緣分。

時間撥回2014年，徐克導演的電影「智取威虎山」裡，那個腳踩自製滑雪板、在林海雪原中飛馳，還拽拽地說著「怕你們攆不上」的滑雪少年「小栓子」，正是10歲的蘇翊鳴。而片中飾演衛生員「白茹」的，正是佟麗婭。戲裡，她是照顧小戰士的衛生員；戲外，她也對當時年幼的蘇翊鳴多有照拂。

誰能想到，這個靈氣十足的小童星，會在幾年後毅然暫停演藝道路，轉身投入職業滑雪的艱苦訓練，並最終在2022年北京冬奧 會上，以一枚金牌和一枚銀牌驚艷世界，成為中國最年輕的冬奧冠軍之一。身分雖變，情誼未改。儘管蘇翊鳴在2015年後就淡出了影視圈，但他與佟麗婭的這份姐弟情卻穩穩地走了下來。

於是，自2023年起，蘇翊鳴開始了一項特別的「年度儀式」——為佟麗婭訂製專業滑雪板作為禮物。如今送到第三年，這份心意已經從驚喜變成了溫暖的約定，甚至「逼得」佟麗婭立下了必須學會滑雪的「軍令狀」。