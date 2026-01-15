我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

接受世報專訪 紐約華裔副市長蘇維思：讓大家住得起

為小商家減負 曼達尼簽令盤點所有費用與罰款

「不上也得上」佟麗婭連3年收蘇翊鳴送滑板 今年承諾上雪道

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
佟麗婭曬出奧運冠軍蘇翊鳴贈送的滑雪板。（取材自微博）
佟麗婭曬出奧運冠軍蘇翊鳴贈送的滑雪板。（取材自微博）

演員佟麗婭在社群媒體透露，已連續三年收到奧運冠軍蘇翊鳴贈送的滑雪板。她坦言這份持續的心意帶來了「壓力」，並正式承諾今年將努力站上雪道開始學習滑雪，還幽默表示會分享自己的摔角影片。相關話題登上熱搜，網友對此調侃稱，在冠軍的「督促」下，這滑雪課是「不上也得上了」。

綜合媒體報導，演員佟麗婭14日在微博發文感慨：「第三年收到蘇翊鳴的滑板了！真的非常喜歡！話都說到這份上，今年冬天，我一定努力站上雪道！說到做到！（等我摔跤視頻！）」這波「硬核督促」直接把網友看樂了，紛紛調侃：「這是奧運冠軍布置的寒假作業嗎？」「別人送禮送心意，蘇翊鳴送禮送『業績』！」

不過，兩人的故事可比這「三年之約」要長遠得多。這可不是簡單的明星互動，而是一段從電影片場延續到冬奧之巔、長達12年的奇妙緣分。

時間撥回2014年，徐克導演的電影「智取威虎山」裡，那個腳踩自製滑雪板、在林海雪原中飛馳，還拽拽地說著「怕你們攆不上」的滑雪少年「小栓子」，正是10歲的蘇翊鳴。而片中飾演衛生員「白茹」的，正是佟麗婭。戲裡，她是照顧小戰士的衛生員；戲外，她也對當時年幼的蘇翊鳴多有照拂。

誰能想到，這個靈氣十足的小童星，會在幾年後毅然暫停演藝道路，轉身投入職業滑雪的艱苦訓練，並最終在2022年北京冬奧會上，以一枚金牌和一枚銀牌驚艷世界，成為中國最年輕的冬奧冠軍之一。身分雖變，情誼未改。儘管蘇翊鳴在2015年後就淡出了影視圈，但他與佟麗婭的這份姐弟情卻穩穩地走了下來。

於是，自2023年起，蘇翊鳴開始了一項特別的「年度儀式」——為佟麗婭訂製專業滑雪板作為禮物。如今送到第三年，這份心意已經從驚喜變成了溫暖的約定，甚至「逼得」佟麗婭立下了必須學會滑雪的「軍令狀」。

從「智取威虎山」裡那個讓人眼前一亮的「小栓子」，到冬奧賽場上為國爭光的「蘇翊鳴」，再到每年不忘給「丫姐」送滑板的貼心弟弟，這段跨越了職業與年齡的友情，顯得格外純粹而珍貴。網友也忍不住感嘆：「這才是『養成系』的最高境界吧！看著他從小童星變成世界冠軍，現在還反過來督促姐姐運動，太美好了。」

佟麗婭曬出奧運冠軍蘇翊鳴贈送的滑雪板。（取材自微博）
佟麗婭曬出奧運冠軍蘇翊鳴贈送的滑雪板。（取材自微博）

北京冬奧 奧運 社群媒體

上一則

高原女警、商界傳奇…楊紫3新劇「天花板級人設」掀熱議

延伸閱讀

出國滑雪比裝備？聯新國際醫：加強核心與肌群更重要

出國滑雪比裝備？聯新國際醫：加強核心與肌群更重要
用滑雪面罩、iPad劫加密幣 成新興暴力犯罪類型

用滑雪面罩、iPad劫加密幣 成新興暴力犯罪類型
新疆半裸男被女拴脖「遛狗式」滑雪 雪場這樣回應…

新疆半裸男被女拴脖「遛狗式」滑雪 雪場這樣回應…
滑雪初體驗

滑雪初體驗

熱門新聞

張柏芝認為三個兒子「有自己的世界」。(取材自微博)

張柏芝小兒子罕見「現聲」…奶聲奶氣說「媽媽愛你」

2026-01-10 07:00
Lisa現身金球獎紅毯。（路透）

金球獎紅毯／Lisa黑色透視裝 最美頒獎人「創2歷史紀錄」

2026-01-11 18:24
章若楠甜美清新，是新一代初戀女神。(摘自章若楠微博)

「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債

2026-01-13 21:38
「阿凡達：火與燼」（Avatar：Fire and Ash）繼續票房稱雄。（美聯社）

「阿凡達：火與燼」周末票房4連冠 一年多來僅見

2026-01-11 16:28
呂良偉2001年第3次踏入婚姻，和小10歲楊小娟結婚。(取材自呂良偉Instagram)

娶富婆被酸「吃軟飯」70歲港星告白愛妻：生命的寶藏

2026-01-06 02:07
DAPUN大胖燒光8百萬發片基金，全新出輯「The REAL PUN」只求不留遺憾。圖／胖曲製作工作室提供

矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業

2026-01-09 12:24

超人氣

更多 >
美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理
CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道
每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命

每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命
ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議
七旬華婦赴美探獨子 傍晚散步被撞亡 兒剛從海軍退役

七旬華婦赴美探獨子 傍晚散步被撞亡 兒剛從海軍退役