我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華清池楊貴妃露點雕像遭舉報不雅 中官媒：扼殺創作活力

Grok「火辣模式」替真人脫衣惹議 馬斯克不敵全球壓力讓步了

琉璃男星成毅遇跟騷、噴漆 私生飯在警局嗆：有本事告我

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
成毅遭到私生粉跟蹤騷擾，對方還對車子噴漆，圖為他在「長安二十四計」扮相。(取材自微博)
成毅遭到私生粉跟蹤騷擾，對方還對車子噴漆，圖為他在「長安二十四計」扮相。(取材自微博)

大陸男星成毅演出「琉璃」走紅，後陸續出演「沉香如屑」、「長安二十四計」等話題電視劇，其工作14日發聲明，驚曝他與家人持續遭跟蹤、騷擾，近期甚至升級到有人潛入其停放車輛的區域，對其座駕噴紅漆、寫上惡意文字！

噓！星聞報導，根據「成毅工作室」發表的聲明指出，近期有特定人士透過非法手段獲取成毅的私人行程，長期進行尾隨、圍堵。誇張的是，該名人士甚至曾在馬路上上演「亡命追逐」，試圖逼停車輛。工作室痛心表示，這些行為已嚴重侵害成毅及其家人的私生活與人身安全，讓工作團隊身處極大壓力之中。

聲明中細數14日發生的驚悚經過。凌晨6點40分左右，該名騷擾者竟潛入成毅專用車輛的停放區域，在車身惡意噴灑大面積紅漆，並寫下極其惡毒的詛咒文字。工作室發現後隨即報警並保留證據。

更令人傻眼的是，該名人士在被送往公安機關調查期間，情緒依舊處於失控狀態，甚至在警局當眾叫囂：「有本事你去告我！」態度極其狂妄，完全視法律為無物。此外，工作室的電子信箱也持續收到該人員發送的大量人身威脅信件，內容充斥對成毅的人格踐踏。

鑑於該人員的行為已從單純跟蹤演變成實質的暴力破壞與精神恐嚇，工作室強調：「這種不可預測的暴力隱患，已構成人身安全的嚴重威脅。」目前已要求警方採取必要措施，防止事態進一步惡化，並強調絕對會拿起法律武器維護藝人的合法權益。

聲明曝光後，粉絲紛紛留言聲援：「這根本是犯罪，不是追星」、「太可怕了，保護好成毅」、「私生飯真的不是粉絲」。工作室也呼籲大眾理智追星，尊重藝人的私領域空間。

成毅遭到私生粉跟蹤騷擾，對方還對車子噴漆，圖為他在「長安二十四計」扮相。(取材自...
成毅遭到私生粉跟蹤騷擾，對方還對車子噴漆，圖為他在「長安二十四計」扮相。(取材自微博)

上一則

「情歌王子」胡立歐爆性侵2女員工被調查 還涉人口販運

延伸閱讀

玉山前峰山徑遭噴漆10多處 山友批毀容 玉管處緝兇

玉山前峰山徑遭噴漆10多處 山友批毀容 玉管處緝兇
南灣吉卜力快閃店 工作日大排長龍

南灣吉卜力快閃店 工作日大排長龍
調香DIY風起 華人店香氛體驗

調香DIY風起 華人店香氛體驗
遭私生飯圍堵…何炅罕見反拍 網：別欺負老人

遭私生飯圍堵…何炅罕見反拍 網：別欺負老人

熱門新聞

張柏芝認為三個兒子「有自己的世界」。(取材自微博)

張柏芝小兒子罕見「現聲」…奶聲奶氣說「媽媽愛你」

2026-01-10 07:00
Lisa現身金球獎紅毯。（路透）

金球獎紅毯／Lisa黑色透視裝 最美頒獎人「創2歷史紀錄」

2026-01-11 18:24
章若楠甜美清新，是新一代初戀女神。(摘自章若楠微博)

「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債

2026-01-13 21:38
「阿凡達：火與燼」（Avatar：Fire and Ash）繼續票房稱雄。（美聯社）

「阿凡達：火與燼」周末票房4連冠 一年多來僅見

2026-01-11 16:28
呂良偉2001年第3次踏入婚姻，和小10歲楊小娟結婚。(取材自呂良偉Instagram)

娶富婆被酸「吃軟飯」70歲港星告白愛妻：生命的寶藏

2026-01-06 02:07
DAPUN大胖燒光8百萬發片基金，全新出輯「The REAL PUN」只求不留遺憾。圖／胖曲製作工作室提供

矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業

2026-01-09 12:24

超人氣

更多 >
美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理
死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉
每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命

每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命
CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道
ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議