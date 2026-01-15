我的頻道

華清池楊貴妃露點雕像遭舉報不雅 中官媒：扼殺創作活力

Grok「火辣模式」替真人脫衣惹議 馬斯克不敵全球壓力讓步了

「26天瘦26斤」 高曉松抑鬱失眠 還打了瘦身針

娛樂新聞組／綜合報導
高曉松1月初發布的近照，明顯瘦了一大圈。（取材自微博）
高曉松1月初發布的近照，明顯瘦了一大圈。（取材自微博）

56歲的高曉松近日在微博曬出近照，身材瘦了大半的他判若兩人，不少網友紛紛猜測他「暴瘦」的原因；高曉松對此回應表示，他不是突然瘦，而是從幾年前就開始控制體重，只是久沒露面才顯反差大，他並大方承認自己曾「26天瘦26斤」，現在還打了瘦身針。高曉松還加碼自爆自己從單眼皮變雙眼皮的真相，相關話題迅速衝上了熱搜。

高曉松於2026年1月1日發布的近照，明顯瘦了一大圈。（取材自微博）
高曉松於2026年1月1日發布的近照，明顯瘦了一大圈。（取材自微博）

據1月13日報導，高曉松近日在微博曬出的「瘦身照」讓不少網友驚呼「身形變長了」，有人對比他之前的「福態」後質疑照片是不是出自AI。高曉松透露，他驚人的瘦身速度並非近期所為，而是源於3年前一次「狠人計畫」。2020年10月底，他啟動減肥，在短短26天內，體重從87公斤猛降至74.7公斤。

高曉松瘦身前模樣。（取材自微博）
高曉松瘦身前模樣。（取材自微博）

高曉松說，他當時核心的減肥動力並非科學食譜或瘋狂健身，而是陷入了嚴重的抑鬱失眠狀態，那時他每天只睡3小時，直接壓制了食欲，再加上他徹底斷絕了精製碳水，只靠玉米、小米粥續命，調侃自己形成了一個「抑鬱導致不睡，不睡導致不食」的閉環。

他還加碼自爆單眼皮怎麼成了雙眼皮。他表示，那是之前做眼袋手術時，執刀醫師可能有點「完美主義強迫症」，看到他因幼年外傷導致的左單右雙眼皮，沒經他同意就順手給「調整」成了對稱的雙眼皮，讓他哭笑不得。

