觀影說劇／改編韓劇「大叔」 趙又廷、張子楓太悲情惹議

娛樂新聞組／綜合報導
趙又廷(左)、張子楓主演的「秋雪漫過的冬天」，是改編自韓劇「我的大叔」。(取材自微博)
趙又廷(左)、張子楓主演的「秋雪漫過的冬天」，是改編自韓劇「我的大叔」。(取材自微博)

由韓天執導，趙又廷、張子楓主演，改編自韓劇「我的大叔」的「秋雪漫過的冬天」日前開播。該劇講述了遭遇婚姻危機和職場打壓的中年男人姜家齊（趙又廷飾演），與在大城市打拚、家境貧寒的女主周遇安（張子楓飾演）在職場中相遇，通過生活和工作中的不斷交錯，從彼此陌生到相互慰藉救贖，最終在相互扶持中重獲人生力量的故事。

綜合新京報、國際在線報導，本土化地域元素的展現，是本劇創作另一大特色。據製片人卜小俏透露，劇組全程在重慶實景拍攝，凸顯出獨特的「8D地形」山城地貌，長江輕軌、燈火夜景、街頭火鍋等地域符號貫穿全劇。製作細節上，服裝造型摒棄偶像劇化設計，主角接地氣職場造型、樸素衣著均貼合人物身分。

不過，翻拍自豆瓣9.4分韓劇「我的大叔」，仍讓「秋雪漫過的冬天」引來兩極化口碑。

在正面評價部分，不少觀眾肯定張子楓演繹底層少女的「破碎感」，疲憊眼神和佝僂體態與角色高度契合；趙又廷的地鐵崩潰痛哭戲也獲評，將中年男子「職場壓迫與尊嚴瓦解刻畫得入木三分」。

不過，劇情設定的邏輯引來不少爭議。其中，周遇安因欠費安養院帶奶奶「偷床逃亡」、姜家齊視「五折烤肉」為奢侈消費等情節被批「泡菜味過濃」，還有觀眾質疑「同時打三份工卻窮到借高利貸」，不符合生存邏輯。

還有原劇粉吐槽，翻拍版過於強調「悲情」，缺乏韓版細膩的情感遞進；職場權謀線節奏拖沓，反派動機生硬，導致前四集「情緒無起伏」。不過，後續劇情發展是否能扳回一城，值得關注。

趙又廷 韓劇 地鐵

上一則

幸運躲過「潛規則」 影后茱蒂佛斯特：是權力救了我

下一則

「康熙來了」停播10年 蔡康永感性發文：慶幸曾陪伴你

翻拍高分韓劇「我的大叔」…趙又廷搭張子楓 口碑兩極化

打敗難哄、耀眼 「驕陽似我」3關鍵登2025最強現偶劇

打敗難哄、耀眼 「驕陽似我」3關鍵登2025最強現偶劇
韓劇《韓國製造》上線熱燒 盧載沅談玄彬…像親哥哥一樣

韓劇《韓國製造》上線熱燒 盧載沅談玄彬…像親哥哥一樣
南韓童顏美女產後回歸 隔11年攜手徐俊英浪漫復仇

南韓童顏美女產後回歸 隔11年攜手徐俊英浪漫復仇

張柏芝認為三個兒子「有自己的世界」。(取材自微博)

張柏芝小兒子罕見「現聲」…奶聲奶氣說「媽媽愛你」

2026-01-10 07:00
Lisa現身金球獎紅毯。(路透)

金球獎紅毯／Lisa黑色透視裝 最美頒獎人「創2歷史紀錄」

2026-01-11 18:24
章若楠甜美清新，是新一代初戀女神。(摘自章若楠微博)

「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債

2026-01-13 21:38
「阿凡達：火與燼」(Avatar：Fire and Ash)繼續票房稱雄。(美聯社)

「阿凡達：火與燼」周末票房4連冠 一年多來僅見

2026-01-11 16:28
呂良偉2001年第3次踏入婚姻，和小10歲楊小娟結婚。(取材自呂良偉Instagram)

娶富婆被酸「吃軟飯」70歲港星告白愛妻：生命的寶藏

2026-01-06 02:07
DAPUN大胖燒光8百萬發片基金，全新出輯「The REAL PUN」只求不留遺憾。圖／胖曲製作工作室提供

矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業

2026-01-09 12:24

超人氣

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理
死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉
每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命

每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命
CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道
ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議