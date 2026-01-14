大衣內膽外露…陳偉霆被調侃「衣服穿不明白」 網挺：終點都是帥

我的頻道

娛樂新聞組／即時報導
陳偉霆的大衣「內膽外露」，被網友打趣「衣服穿不明白」。(取材自微博)
陳偉霆的大衣「內膽外露」，被網友打趣「衣服穿不明白」。(取材自微博)

港星陳偉霆因搭檔趙露思演出「許我耀眼」，人氣再漲一波。近日，他現身北京機場出發米蘭時裝周，卻因大衣「內膽外露」的設計，被網友調侃「衣服穿不明白」，但寸頭造型與挺拔身姿獲得壓倒性，仍獲得全網認可「衣服穿不明白沒關係，終點都是帥」。

從網上曝光的照片可見，陳偉霆身穿深色可拆卸內膽大衣，但內膽部分明顯外露，形成「外套沒穿好」的視覺效果。粉絲幽默解釋稱此舉是為「展示大衣內膽可拆卸功能」，並調侃「建議脫掉重穿」，部分網友則戲稱「拆掉內膽會觸發更帥模式」。

據悉，這套大衣是義大利男裝品牌Zegna，陳偉霆前往米蘭男裝周正是受邀看秀。

可拆式內膽設計雖引發爭議，但多數網友皆認為陳偉霆的帥氣外型，可輕鬆駕馭非常規設計，還有媒體形容他「帥得超過」。

另一方面，陳偉霆日前現身另一個機場時，被拍到穿了一件羽絨外套搭黃色襯衫。但這件襯衫「暗藏玄機」，因整件衣服竟只扣了中間的一粒鈕扣，胸前「景象」若隱若現，引發粉絲無限聯想，紛紛留言，「只有我盯著看他襯衣裡有沒有穿衣服嗎？」還有人直呼「這襯衣穿法純誘惑」。

不過，經粉絲放大照片「求證」，最後發現陳偉霆其實有穿打底衫，才令這場「真空」疑雲告一段落。

義大利 趙露思

澳網／周杰倫還沒揮拍就被淘汰 上場前摔墨鏡 粉絲喊：帥爆

打敗「難哄」、「許我耀眼」… 「驕陽似我」登2025最強現偶劇

老婆何穗拍下親密瞬間 陳偉霆：有了兒子重新活一遍

低潮期曾自認是「廢物」…陳偉霆因任達華一番話「改變命運」

中國超模何穗復出 為陳偉霆生子「別要求超人媽媽」

