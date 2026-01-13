「尋秦記」片酬曝光…古天樂「零元」 白百何力壓港星

作為「尋秦記」男主角兼投資人，古天樂傳未收取片酬。(取材自微博)

由經典港劇改編的電影「尋秦記」上映以來話題不斷，其中，關於片酬分配與成本投入引發熱議。一份據稱是「尋秦記」演員片酬表近日網上流傳，主演古天樂「零片酬」出演並抵押房產投資3.5億（港幣，下同，約4400萬美元）、大陸女星白百何 高達1500萬元人民幣（約215萬美元）的「天價」酬勞，引發熱議。

作為電影男主角兼投資人，古天樂傳出未收取片酬，反而抵押個人資產投入3.5億，占製作總成本的絕大部分。因疫情 延期、特效超支及TVB版權爭議，他甚至向華強借款2000萬應急，自嘲「差點睡天橋下」。

主要演員中，飾演秦王的林峯以200萬片酬居香港 演員之首，其他電視劇原班人馬如宣萱與郭羨妮，片酬分別為150萬及80萬；資深演員苗僑偉則是80萬。

最讓人意外的是，身為配角的大陸女演員白百何傳拿了1500萬人民幣片酬，強壓所有香港演員。選角原因被指與其「低調敬業、不炒作」的職業態度有關。

據悉，白百何主演的電影在大陸市場曾屢創票房佳績，包括2009年起的「失戀33天」、「捉妖記」等，都是熱賣大片。分析認為，「尋秦記」這般高成本的中港合拍片，邀請白百何加盟，無疑是為了龐大的中國市場爭取更多觀眾。