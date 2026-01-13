我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要打伊朗了？五角大廈「披薩指數」飆升 警戒等級曝光

供過於求 鳳凰城逾半待租房至少1個月免租金

「尋秦記」片酬曝光…古天樂「零元」 白百何力壓港星

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
作為「尋秦記」男主角兼投資人，古天樂傳未收取片酬。(取材自微博)
作為「尋秦記」男主角兼投資人，古天樂傳未收取片酬。(取材自微博)

由經典港劇改編的電影「尋秦記」上映以來話題不斷，其中，關於片酬分配與成本投入引發熱議。一份據稱是「尋秦記」演員片酬表近日網上流傳，主演古天樂「零片酬」出演並抵押房產投資3.5億（港幣，下同，約4400萬美元）、大陸女星白百何高達1500萬元人民幣（約215萬美元）的「天價」酬勞，引發熱議。

作為電影男主角兼投資人，古天樂傳出未收取片酬，反而抵押個人資產投入3.5億，占製作總成本的絕大部分。因疫情延期、特效超支及TVB版權爭議，他甚至向華強借款2000萬應急，自嘲「差點睡天橋下」。

主要演員中，飾演秦王的林峯以200萬片酬居香港演員之首，其他電視劇原班人馬如宣萱與郭羨妮，片酬分別為150萬及80萬；資深演員苗僑偉則是80萬。

最讓人意外的是，身為配角的大陸女演員白百何傳拿了1500萬人民幣片酬，強壓所有香港演員。選角原因被指與其「低調敬業、不炒作」的職業態度有關。

據悉，白百何主演的電影在大陸市場曾屢創票房佳績，包括2009年起的「失戀33天」、「捉妖記」等，都是熱賣大片。分析認為，「尋秦記」這般高成本的中港合拍片，邀請白百何加盟，無疑是為了龐大的中國市場爭取更多觀眾。

數據顯示，「尋秦記」上映11天在內地斬獲票房2.27億人民幣票房，業界預測影片最終票房可望衝擊3.2億人民幣大關；港澳則突破6000萬港幣。全球總票房預計約為4.5億元人民幣，最終能否回本並收益，尚待觀察。

白百何在「尋秦記」中的片酬傳說力壓所有港星。(取材自微博)
白百何在「尋秦記」中的片酬傳說力壓所有港星。(取材自微博)

白百何 香港 疫情

上一則

「慾望城市」老情人翻臉… 凱莉獲金球榮譽獎 大人物不爽

下一則

嫁周杰倫10年變三寶媽 昆凌坦言有「真的快撐不住」時刻

延伸閱讀

「尋秦記」主演片酬曝光… 古天樂「零元」 這位大陸女星力壓港星登頂

「尋秦記」主演片酬曝光… 古天樂「零元」 這位大陸女星力壓港星登頂
周末票房 阿凡達3還在燒 「猩瘋血雨」來勢洶洶

周末票房 阿凡達3還在燒 「猩瘋血雨」來勢洶洶
古天樂合體宣萱 宣傳新片聊逆齡之道 這點最重要

古天樂合體宣萱 宣傳新片聊逆齡之道 這點最重要
古天樂暌違25年重返「尋秦記」全員到齊 5大必看亮點

古天樂暌違25年重返「尋秦記」全員到齊 5大必看亮點

熱門新聞

張柏芝認為三個兒子「有自己的世界」。(取材自微博)

張柏芝小兒子罕見「現聲」…奶聲奶氣說「媽媽愛你」

2026-01-10 07:00
影版「偷偷藏不住」由朱珞寧、周皓崎兩位青春面孔擔綱。(取材自微博)

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

2026-01-05 05:00
呂良偉2001年第3次踏入婚姻，和小10歲楊小娟結婚。(取材自呂良偉Instagram)

娶富婆被酸「吃軟飯」70歲港星告白愛妻：生命的寶藏

2026-01-06 02:07
Lisa現身金球獎紅毯。（路透）

金球獎紅毯／Lisa黑色透視裝 最美頒獎人「創2歷史紀錄」

2026-01-11 18:24
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50
凱特哈德森日前出席「悠唱藍調」活動，大秀養眼好身材。（美聯社）

好萊塢女神太辣…46歲凍齡開大深V「全場目不轉睛」

2026-01-06 12:10

超人氣

更多 >
明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員
川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥
「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人

「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人
星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬

星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬
Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場

Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場