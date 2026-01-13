影版「尋秦記」 獨缺大反派江華 因為這個原因…

「尋秦記」中大反派江華，拒絕參演影版「尋秦記」。(取材自微博)

香港 男星古天樂25年前主演的經典港劇「尋秦記」，被譽為穿越劇始祖，如今電影版終於問世，令不少粉絲相當開心。不過，在劇版中飾演反派核心角色「連晉 / 嫪毐」的64歲港星江華，拒絕參演影版「尋秦記」，還稱「角色已死，無需復活」，一度引發關注。

影版「尋秦記」邀得電視劇原班人馬回歸，獨缺江華，令不少觀眾大嘆可惜，「看『尋秦記』的時候，江華和古仔兩張帥 臉同框，還是覺得江華更有氣質」。

江華曾多次公開強調，劇版中「連晉/嫪毐」的死亡已是角色完整結局，強行在電影時間線復活，違背敘事合理性，甚至反問製作方，「20年後再演這個角色，想告訴觀眾什麼？」

戲中，江華前期為趙國鉅鹿侯府第一劍客連晉，後來殺死真正的嫪毐頂替其身分，成為秦國長信侯，是劇中終極大反派之一，大結局中，他因謀反及與朱姬通姦最終被嬴政誅殺。

近日，江華受訪時表示，他認為這個角色在電視劇中已死去，且在20年前塑造的角色已足夠經典；對其他演員而言，重拍或有另一重意義，但他認為並沒有意義。

江華於2005年拍完TVB「鳳舞香羅」大幅減產，據悉，當年他40歲，因嚴重腰椎間盤突出導致抑鬱，須全面停工。劇痛令他日夜心慌、對任何事都感到恐懼，他指當時「已經接近崩潰」，雖未正式看精神科，但狀態已非常接近抑鬱症。他並坦言全靠太太麥潔文30多年來不離不棄，陪他走過人生低谷。