我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要打伊朗了？五角大廈「披薩指數」飆升 警戒等級曝光

供過於求 鳳凰城逾半待租房至少1個月免租金

影版「尋秦記」 獨缺大反派江華 因為這個原因…

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「尋秦記」中大反派江華，拒絕參演影版「尋秦記」。(取材自微博)
「尋秦記」中大反派江華，拒絕參演影版「尋秦記」。(取材自微博)

香港男星古天樂25年前主演的經典港劇「尋秦記」，被譽為穿越劇始祖，如今電影版終於問世，令不少粉絲相當開心。不過，在劇版中飾演反派核心角色「連晉 / 嫪毐」的64歲港星江華，拒絕參演影版「尋秦記」，還稱「角色已死，無需復活」，一度引發關注。

影版「尋秦記」邀得電視劇原班人馬回歸，獨缺江華，令不少觀眾大嘆可惜，「看『尋秦記』的時候，江華和古仔兩張帥臉同框，還是覺得江華更有氣質」。

江華曾多次公開強調，劇版中「連晉/嫪毐」的死亡已是角色完整結局，強行在電影時間線復活，違背敘事合理性，甚至反問製作方，「20年後再演這個角色，想告訴觀眾什麼？」

戲中，江華前期為趙國鉅鹿侯府第一劍客連晉，後來殺死真正的嫪毐頂替其身分，成為秦國長信侯，是劇中終極大反派之一，大結局中，他因謀反及與朱姬通姦最終被嬴政誅殺。

近日，江華受訪時表示，他認為這個角色在電視劇中已死去，且在20年前塑造的角色已足夠經典；對其他演員而言，重拍或有另一重意義，但他認為並沒有意義。

江華於2005年拍完TVB「鳳舞香羅」大幅減產，據悉，當年他40歲，因嚴重腰椎間盤突出導致抑鬱，須全面停工。劇痛令他日夜心慌、對任何事都感到恐懼，他指當時「已經接近崩潰」，雖未正式看精神科，但狀態已非常接近抑鬱症。他並坦言全靠太太麥潔文30多年來不離不棄，陪他走過人生低谷。

張帥 香港

上一則

邵雨薇跨年醉趴 隔天發照片只截到男友吳慷仁下巴

下一則

金球獎╱「烈愛對決」雙帥頒獎：大家都看過我們裸體

延伸閱讀

「尋秦記」主演片酬曝光… 古天樂「零元」 這位大陸女星力壓港星登頂

「尋秦記」主演片酬曝光… 古天樂「零元」 這位大陸女星力壓港星登頂
古天樂合體宣萱 宣傳新片聊逆齡之道 這點最重要

古天樂合體宣萱 宣傳新片聊逆齡之道 這點最重要
觀影說劇／「尋秦記」揭5亮點 師徒恩怨迎終章

觀影說劇／「尋秦記」揭5亮點 師徒恩怨迎終章
古天樂暌違25年重返「尋秦記」全員到齊 5大必看亮點

古天樂暌違25年重返「尋秦記」全員到齊 5大必看亮點

熱門新聞

張柏芝認為三個兒子「有自己的世界」。(取材自微博)

張柏芝小兒子罕見「現聲」…奶聲奶氣說「媽媽愛你」

2026-01-10 07:00
影版「偷偷藏不住」由朱珞寧、周皓崎兩位青春面孔擔綱。(取材自微博)

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

2026-01-05 05:00
呂良偉2001年第3次踏入婚姻，和小10歲楊小娟結婚。(取材自呂良偉Instagram)

娶富婆被酸「吃軟飯」70歲港星告白愛妻：生命的寶藏

2026-01-06 02:07
Lisa現身金球獎紅毯。（路透）

金球獎紅毯／Lisa黑色透視裝 最美頒獎人「創2歷史紀錄」

2026-01-11 18:24
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50
凱特哈德森日前出席「悠唱藍調」活動，大秀養眼好身材。（美聯社）

好萊塢女神太辣…46歲凍齡開大深V「全場目不轉睛」

2026-01-06 12:10

超人氣

更多 >
明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員
川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥
「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人

「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人
星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬

星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬
Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場

Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場