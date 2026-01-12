我的頻道

黎智英等9被告12日「求情」 法院預留4天處理

上午捕下午賣 半月灣本季首批頭水螃蟹到港 首現華人船主

于正和小15歲「謀女郎」新劇有吻戲？ 網嘲：女方算工傷

娛樂新聞組／綜合報導
于正和小了15歲的「謀女郎」張慧雯扮演夫妻。(取材自微博)
于正和小了15歲的「謀女郎」張慧雯扮演夫妻。(取材自微博)

大陸知名製片人于正近日除了正在熱播的「玉茗茶骨」外，還有一部新劇「金吾不禁」等待上線。這段時間，于正個人帳號不論發什麼動態，都離不開「金吾不禁」。原來，于正在劇中參演一個重要的將軍角色。引人關注的是，47歲的于正竟和小了15歲的「謀女郎」張慧雯扮演夫妻，據傳兩人還有吻戲。這個訊息驚呆不少網友，一度登上熱搜。

據悉，32歲的張慧雯2014年被導演張藝謀選中出演電影「歸來」，開啟演藝生涯。她曾演過「琅琊榜之風起長林」、「有翡」、「歡樂頌」系列等。近日亦有參演「玉茗茶骨」。

相關話題在網上傳開後，引起不少網友吐槽，「現在就開始心疼張慧雯了」、「張慧雯這是『工傷』等級」、「驚掉下巴了」、「放過美女吧」、「該不會藉著職務之便自肥吧」。

眼見傳聞不斷發酵，該劇導演徐飛透過社群媒體明確否認于正與張慧雯有吻戲情節。劇組也強調張慧雯飾演的「將軍夫人」僅為客串背景角色，戲分聚焦主線鋪墊，兩人無親密情節。

于正日前透露，自己在劇中飾演的是一名忠烈將軍，不斷為奸人所害，但也不斷的贏，最後戰死沙場，還贏下了最後一戰。他還發文分享試妝感想，稱「距離我上一次演戲已經過去20多年了，但歲月絲毫沒有在我臉上留下任何痕跡」，還說很多明星要在他拍攝當天來圍觀他。

從定妝照來看，于正梳著盤髮，貼上鬍子，還穿著紫衣鎧甲。但他的照片引來網友一片開酸，「你打仗不用兵器，摘下面具敵方就能嚇死一片」、「笑死我對你有什麼好處」，還有人說像像「兵馬俑」。但也有一些網友稱讚于正帥氣，期待他的演出。

于正曬出「金吾不禁」中的將軍定妝照。(取材自微博)
于正曬出「金吾不禁」中的將軍定妝照。(取材自微博)

于正和小15歲「謀女郎」新劇有吻戲？網嘲：女方可算工傷

于正和小15歲「謀女郎」新劇有吻戲？網嘲：女方可算工傷
趙今麥 「驕陽」片酬114萬美元 強壓「神隱復出」的宋威龍

趙今麥 「驕陽」片酬114萬美元 強壓「神隱復出」的宋威龍
古力娜札糗了…宣傳念錯劇名成「玉米排骨」他假摔裝病

古力娜札糗了…宣傳念錯劇名成「玉米排骨」他假摔裝病
中劇男神賣慘封「男版魏瓔珞」 魅誘古力娜扎主動爬床

中劇男神賣慘封「男版魏瓔珞」 魅誘古力娜扎主動爬床

影版「偷偷藏不住」由朱珞寧、周皓崎兩位青春面孔擔綱。(取材自微博)

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

2026-01-05 05:00
成龍沒有陪伴女兒吳卓林成長，父女情薄。（美聯社、微博）

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

2026-01-04 18:16
張柏芝認為三個兒子「有自己的世界」。(取材自微博)

張柏芝小兒子罕見「現聲」…奶聲奶氣說「媽媽愛你」

2026-01-10 07:00
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50
呂良偉2001年第3次踏入婚姻，和小10歲楊小娟結婚。(取材自呂良偉Instagram)

娶富婆被酸「吃軟飯」70歲港星告白愛妻：生命的寶藏

2026-01-06 02:07
凱特哈德森日前出席「悠唱藍調」活動，大秀養眼好身材。（美聯社）

好萊塢女神太辣…46歲凍齡開大深V「全場目不轉睛」

2026-01-06 12:10

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事
史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素

史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素
自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油

自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油
白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝
緬北電詐頭目被押回中國 首曝特寫畫面 讓大眾看清楚

緬北電詐頭目被押回中國 首曝特寫畫面 讓大眾看清楚