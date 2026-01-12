甩高富帥形象…林更新搭老戲骨李幼斌 「馬騰」讓人笑淚齊飛

林更新稱，自己是第一次飾演馬騰這一類的角色。(取材自微博)

由岳洋執導，林更新、李幼斌、宋茜 、李雪琴等人主演的電影「馬騰你別走」，日前在北京舉行「如願」主題首映禮。該片是林更新和李幼斌首次合作，林更新開玩笑說，拍這部戲讓他體會到中年人的無奈；李幼斌作為老戲骨，一出來就憑藉強大氣場穩穩壓鎮全場。

演慣了高富帥的林更新，坦言自己被劇本和故事所打動，自己也是第一次飾演馬騰這一類的角色，「雖然我和馬騰肯定是不一樣的人生，但是我可以理解並且體會他的處境，馬騰和老林相互治癒和救贖的友情很吸引我。」

林更新並幽默地吐槽自己在螢幕上的愛情幾乎都是「無果而終」。他提到，在接連幾部作品中都沒有圓滿的愛情，令人不禁感慨，連在「馬騰你別走」中，他與宋茜飾演的「周蕓」之間的關係也充滿了離婚的苦澀。

李幼斌則說，「希望年輕觀眾可以帶父母來看這部電影，這是一部喜劇電影，也反映了一個很深刻的社會現象，希望這部電影能夠引發更多人的關注」。

李雪琴也解讀自己的角色，「小玲是一個很酷的人，她跟所有人相處都有一種鬆馳的狀態」，並用東北話為現場觀眾送上祝福。

首映禮互動環節上，則是秒變大型玩梗現場，有觀眾當面對著林更新喊出那句名梗「北京都有誰在啊」，引得全場爆笑。現場也不乏溫情時刻，一位特意帶著父母來到首映禮的觀眾激動表示，「我是看著李幼斌老師的電視劇長大的，我們全家都是李幼斌老師的鐵粉，今天能帶爸媽在大銀幕上看到他，感覺特別圓滿」。