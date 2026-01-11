我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗是替死鬼？爆料美軍獻計 轉移川普併吞格陵蘭野心

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

顏安私生活混亂？ 傳與男戀愛換金源…本人回應了

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
顏安被爆私生活混亂，相關討論登上熱搜。（取材自微博）
顏安被爆私生活混亂，相關討論登上熱搜。（取材自微博）

大陸娛樂圈近日又爆大瓜，因演出「九重紫」黑化角色宋翰圈粉的25歲男星顏安，近日被部分粉絲質疑私生活混亂，發文列舉「七宗罪」，怒斥顏安私聯粉絲、生日會收取粉絲888元(人民幣，下同)門票、收編早期「私生飯」進工作團隊、靠與男性金主戀愛獲資源後又出軌其他男性等等，讓網友們看傻了眼，還衝上了微博熱搜。顏安當晚發文逐一否認，稱不會做違背公序良俗和道德準則的事，還自爆曾在粉絲禮物中發現定位器。

顏安去年還是逆襲範本——上海戲劇學院科班出身，2024年底靠「九重紫」裡「白切黑」反派弟弟宋翰圈粉，又憑「抽象直播」裡瘋感發言爆火，抖音粉絲從19萬飆到180萬，一句「主包」成了年度熱梗。誰想到剛火半年就被自家粉絲架到了烤爐上。

據粉絲整理的「七問清單」，質疑顏安收編早期「私生飯」進入工作團隊；頻繁參加綜藝、音樂節而近一年未進組拍戲，偏離演員本業；生日會票價高昂卻對粉絲態度敷衍；在機場等場合表面親切卻讓團隊出面禁止粉絲接機等行為；為博取資源，和男性金主談戀愛，之後又出軌其他男性；縱容工作人員拍攝粉絲特寫；在禁菸場所吸菸。

目前原文已被刪除，但內容已在網上迅速傳播，讓不少粉絲失望又憤怒，評論區裡「塌房」、「等回應」哀號聲和喊聲不斷。

顏安當晚馬上在個人社交平台發文回應，澄清自己從未私聯過粉絲，網友提及的員工是他的表姊，並指「我認為出現在舞台上、音樂中、短視頻裡、以及直播過程中的自己都是有價值的」；去年10月他辦生日會演出14首歌和3支舞蹈，網友所說「880元」票價含9小時的觀禮內容，包括與他的互動；至於「私生活混亂」，顏安稱會愛惜羽毛，不會做違背公序良俗和道德準則的事情。他還強調吸菸有害健康，自己以前沒有、以後也不會在公共場合以及禁菸場所吸菸。

顏安在解釋為何不再於公共交通樞紐與粉絲互動時，提到自己曾在收到的粉絲來信、手作禮物中發現過定位器。文末，顏安感性表示，他從未忘記自己是從哪來、如何來的，也深知自己想到哪去，「我也想帶著泥土的氣息，走到很遠的地方去」。

顏安2000年10月27日出生於湖北省宜昌市。2020年，參加優酷少年青春逐夢同行成長綜藝節目「少年之名」，因顏值而獲得廣泛關注。其代表作包括「後浪」、「九重紫」、「相思令」影視劇等，並參加了「無限超越班」、「你好星期六」等熱門綜藝節目。

抖音 微博

上一則

罕見談與小班離婚 珍妮佛嘉納：家庭破裂、失去伴侶最難熬

下一則

流行民謠天王空難身亡 享年34歲歌迷崩潰 經紀人同機也罹難

延伸閱讀

才爆「被劈腿」… 向涵之室內抽菸被拍 發文道歉遭起底「不是第一次」

才爆「被劈腿」… 向涵之室內抽菸被拍 發文道歉遭起底「不是第一次」
逾7千妙瓦底中國籍電騙犯押解回國 逾5百金主落網

逾7千妙瓦底中國籍電騙犯押解回國 逾5百金主落網
「1盒內存條堪比1套上海房」 中國貿易商和金主紛囤貨

「1盒內存條堪比1套上海房」 中國貿易商和金主紛囤貨
金正恩攜女金主愛 首赴錦繡山太陽宮謁陵

金正恩攜女金主愛 首赴錦繡山太陽宮謁陵

熱門新聞

影版「偷偷藏不住」由朱珞寧、周皓崎兩位青春面孔擔綱。(取材自微博)

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

2026-01-05 05:00
成龍沒有陪伴女兒吳卓林成長，父女情薄。（美聯社、微博）

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

2026-01-04 18:16
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50
呂良偉2001年第3次踏入婚姻，和小10歲楊小娟結婚。(取材自呂良偉Instagram)

娶富婆被酸「吃軟飯」70歲港星告白愛妻：生命的寶藏

2026-01-06 02:07
周潤發和妻子陳薈蓮(中)吃飯慶生，陳薈蓮身形略顯消瘦。（取材自微博）

周潤發陪吃平價餐 發嫂「狀態不尋常」 凹陷臉頰引關注

2026-01-03 20:15
凱特哈德森日前出席「悠唱藍調」活動，大秀養眼好身材。（美聯社）

好萊塢女神太辣…46歲凍齡開大深V「全場目不轉睛」

2026-01-06 12:10

超人氣

更多 >
偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法
川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？
整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空

整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空
川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈
南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家

南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家