我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗是替死鬼？爆料美軍獻計 轉移川普併吞格陵蘭野心

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

「驕陽似我」被嫌古早味、劇情土 仍甜味十足帶動熱度

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
趙今麥(左)、宋威龍主演的「驕陽似我」是顧漫近年來唯一新作。(取材自微博)
趙今麥(左)、宋威龍主演的「驕陽似我」是顧漫近年來唯一新作。(取材自微博)

不管是喜歡看言情小說還是喜歡看現代偶像劇，顧漫都是一個很難繞開的名字。曾經，「何以笙簫默」、「微微一笑很傾城」、「杉杉來吃」等言情劇承包了一代人的青春，而「驕陽似我」是作家兼編劇顧漫近年來唯一新作，自然是很受關注，就算被吐槽「古早味」偶像劇「劇情過時」，熱度依然不容小覷。

揚子晚報報導，「驕陽似我」是一部相當傳統的言情劇，女主角聶曦光在校園時期經歷過一段錯位的校園初戀，進入職場遇見男主，成為上下級關係，原以為是冤家路窄，沒想到男主對她早就一見鍾情，經歷種種磨合後情投意合最後達成有情人終成眷屬的大結局。

在劇情上，「驕陽似我」並沒有太多令人驚喜的地方，為了營造甜寵的氛圍，在一定程度上犧牲了現實邏輯，比如男主的人設，28歲的神經外科天才主刀醫師，出了車禍後很快就能轉行去家族企業當部門高管，這樣的人設恐怕只能存在於偶像劇之中。

「古早味」偶像劇儘管有諸多懸浮之處，但甜味十足，女主和男主、男二之間的情感糾葛細節刻畫非常豐富，讓觀眾對這部冬日小甜劇有了追下去的動力。

不過，「驕陽似我」也犯了不少偶像劇的通病，前期的校園線，就被指「拖沓」、男二人設「勸退」，敘事也與當下清醒直接的戀愛觀有衝突。

另外，「驕陽似我」被批評服道化「土氣」、部分情節「懸浮」，倒也不冤，畢竟沒能營造出偶像劇應有的「造夢感」。相比之下，短劇和部分優質古偶在視覺爽感和世界觀構建上反而更極致。

但「驕陽似我」低開高走，說明市場依然渴望優質現偶作品，要走出危機，還要下很多功夫。「既要滿足老粉對青春記憶的情懷期待，又要適配新觀眾的現實審美」，而流量泡沫消散後，這部劇究竟能留下多少打動人心的內容，有待時間驗證。

上一則

73歲張菲登台 康康一見就跪 許志豪激動喊師公

下一則

「小鬼當家」男星丹尼爾史登 驚傳嫖妓被逮

延伸閱讀

台上跳舞細肩帶突斷裂…娜扎「險走光」卻不慌不忙這麼做

台上跳舞細肩帶突斷裂…娜扎「險走光」卻不慌不忙這麼做
「驕陽似我」低開高走… 古早味偶像劇雖土 依然創下高熱度

「驕陽似我」低開高走… 古早味偶像劇雖土 依然創下高熱度
戲說從頭／「驕陽似我」大玩地域梗 帶動江蘇文旅熱

戲說從頭／「驕陽似我」大玩地域梗 帶動江蘇文旅熱
宋威龍、趙今麥情定無錫梅園… 「驕陽似我」意外帶動江蘇文旅

宋威龍、趙今麥情定無錫梅園… 「驕陽似我」意外帶動江蘇文旅

熱門新聞

影版「偷偷藏不住」由朱珞寧、周皓崎兩位青春面孔擔綱。(取材自微博)

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

2026-01-05 05:00
成龍沒有陪伴女兒吳卓林成長，父女情薄。（美聯社、微博）

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

2026-01-04 18:16
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50
呂良偉2001年第3次踏入婚姻，和小10歲楊小娟結婚。(取材自呂良偉Instagram)

娶富婆被酸「吃軟飯」70歲港星告白愛妻：生命的寶藏

2026-01-06 02:07
周潤發和妻子陳薈蓮(中)吃飯慶生，陳薈蓮身形略顯消瘦。（取材自微博）

周潤發陪吃平價餐 發嫂「狀態不尋常」 凹陷臉頰引關注

2026-01-03 20:15
凱特哈德森日前出席「悠唱藍調」活動，大秀養眼好身材。（美聯社）

好萊塢女神太辣…46歲凍齡開大深V「全場目不轉睛」

2026-01-06 12:10

超人氣

更多 >
偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法
川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？
整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空

整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空
川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈
南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家

南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家