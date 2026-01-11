我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市府投400萬加速設置模組化公廁…不接地下水系統 會自動清潔

紐約州府嚴查223家醫美 87家涉違規遭停業或吊銷執照

不願只當家庭主婦？ 32歲章澤天曬工作照 要進軍這一行

娛樂新聞組／北京11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
章澤天在社交平台曬出工作照。（取材自微博）
章澤天在社交平台曬出工作照。（取材自微博）

32歲章澤天從少女時期就順風順水，父母給她提前鋪設好了道路，她上大學時就爆火成為網紅，畢業後在深造的過程中又結識了劉強東，並成為京東老闆娘，而後生下一個女兒和雙胞胎兒子，在家族內站穩腳跟。

然而她的野心不止於此，現在的她家庭地位已經穩固，兒子和女兒都交給了專業的育兒師照顧，她騰出來更多的時間可以專注自己，先是多次參加時尚界聚會，後又自己策展，現在又有新動作了。她10日在社交平台曬出工作照，附文「頭腦風暴」，透露自己要進軍播客了。

網易號報導，照片中的她穿著藏藍色外套，頭髮染成了不張揚的深棕色，將墨鏡別在頭上，正一臉認真的看著自己手中的電腦。她表情嚴肅看著像是在思考，但是很有老闆的架勢。

報導指出，章澤天面前有三個人正和她激烈的探討著，有人手中拿著電腦，有人捧著咖啡，看來工作環境相當愜意；透過章澤天身後的玻璃能看出，她的工作試點十分高大上，窗外景色極佳。

這張照片曝光後，有媒體人曬出和章澤天同框的照片，透露2026年要做播客，希望大家一起期待。

報導說，只是不知道章澤天到底是想做什麼類型的播客呢，現在做播客的明星並不多，但是楊天真早就嗅到了商機開了自己的播客帳號賺的盆滿缽滿，一般做這一行業都需要有故事，而大眾對章澤天最好奇的地方就是她的婚姻，但是劉強東是企業家，她肯定無法在鏡頭前說出他們夫妻的相處點滴。

章澤天在社交平台曬出工作照。（取材自微博）
章澤天在社交平台曬出工作照。（取材自微博）

章澤天 劉強東 咖啡

上一則

趙學煌最後遺願 梁修身接噩耗顫抖發冷「忠貞二村」曝光惹淚崩

下一則

F3賣肌…五月天阿信被嫌棄 突「掏出真心」示愛對象曝光

延伸閱讀

世界知名學府典藏慈濟美國家譜 見證華人移民與宗教歷史

世界知名學府典藏慈濟美國家譜 見證華人移民與宗教歷史
不喜歡「營銷大師」標籤 雷軍稱聽了噁心 還扯上劉強東

不喜歡「營銷大師」標籤 雷軍稱聽了噁心 還扯上劉強東
🎙️溝通不暢恐導致誤診、延誤治療甚至多花錢 醫院這些服務你知道嗎？

🎙️溝通不暢恐導致誤診、延誤治療甚至多花錢 醫院這些服務你知道嗎？
播客請陌生人「捐腎」賓州3醫院啟動社會實驗 提高配對機率

播客請陌生人「捐腎」賓州3醫院啟動社會實驗 提高配對機率

熱門新聞

影版「偷偷藏不住」由朱珞寧、周皓崎兩位青春面孔擔綱。(取材自微博)

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

2026-01-05 05:00
成龍沒有陪伴女兒吳卓林成長，父女情薄。（美聯社、微博）

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

2026-01-04 18:16
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50
呂良偉2001年第3次踏入婚姻，和小10歲楊小娟結婚。(取材自呂良偉Instagram)

娶富婆被酸「吃軟飯」70歲港星告白愛妻：生命的寶藏

2026-01-06 02:07
周潤發和妻子陳薈蓮(中)吃飯慶生，陳薈蓮身形略顯消瘦。（取材自微博）

周潤發陪吃平價餐 發嫂「狀態不尋常」 凹陷臉頰引關注

2026-01-03 20:15
張柏芝認為三個兒子「有自己的世界」。(取材自微博)

張柏芝小兒子罕見「現聲」…奶聲奶氣說「媽媽愛你」

2026-01-10 07:00

超人氣

更多 >
偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法
川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈
川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？
反制中收緊稀土出口 日求助G7穩供應鏈 還將首次海底試採

反制中收緊稀土出口 日求助G7穩供應鏈 還將首次海底試採
南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家

南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家