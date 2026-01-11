趙櫻子：將和蔣毅試婚、不復婚 「像你們試面膜一樣」

我的頻道

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
趙櫻子開直播稱和蔣毅「試婚」3天，還稱試婚就像「試面膜」一樣。（視頻截圖）
大陸女星趙櫻子近日在直播中扔出一枚重磅炸彈，稱她將與前任、演員蔣毅進行為期3天的「試婚」，並強調此舉「不復婚」，還對直播間的網友說，試婚「就像你們試面膜一樣」。這句話瞬間讓這場直播衝上熱搜，引來近5千萬閱讀量，也把全網觀眾看懵了。有網友稱試婚意在「考察那方面的能力，很有必要」，但前提若是不復婚，加上據傳蔣毅已有穩定圈外女友，質疑兩人是假試婚，「為炒作流量，沒底線」。

1月9日，趙櫻子本人在直播間親口宣布了這一決定，並定下了「只試婚，不復婚」的前提。一邊說要評估生活適配度，一邊又提前把復合的大門焊死，這自相矛盾的操作，讓網友直呼看不懂：「所以這3天到底是試給誰看的？」，「試婚？這是要舊情復燃的節奏嗎？可等等，趙櫻子又強調『不復婚』，這到底是啥操作？」。

評論區瞬間炸開了鍋，網友紛紛質疑「蔣毅有穩定圈外女友，咋還和趙櫻子試婚？真是為了流量不擇手段了」，「男方已婚了吧」，「又是新劇本嗎」，「趙櫻子前段時間不是說談了年下男友嗎」，「蔣毅在合體直播裡，對趙櫻子的肢體接觸明顯迴避，這分明是在維護現有感情啊」，「3天恐怕連對方的作息習慣都摸不清，更別提考察家庭責任這些婚姻的核心考題了」，「這是成年人的過家家」，「綜藝劇本照進現實」，「為了流量，沒底線」。

也有網友覺得試婚「有種淡淡的瘋感，也是挺有趣的」，「主要考察那方面的能力，很有必要」，「哈哈，這個設定太有創意了，希望劇情別像魔童降世那樣複雜，簡單點也挺好」，「明星為博流量製造話題可恥嗎？」。

據報導，這並非兩人近期第一次聯手製造話題。2025年12月25日，趙櫻子曾在社交平台發布一段視頻，內容是蔣毅單膝跪地向她「求婚」，完美復刻了兩人早年合作的熱播劇「因為愛情有多美」中的經典橋段，當時已引發一波「回憶殺」與復合猜測，如今看來，更像是為這場「3天試婚」預熱的前傳。從劇中的CP走到直播間的「試婚」合夥人，趙櫻子和蔣毅的這波操作，早已超越了普通的情感八卦範疇。它更像是一場精心策畫的流量實驗。

