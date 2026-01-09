古天樂合體宣萱 宣傳新片聊逆齡之道 這點最重要

古天樂(左)和宣萱為電影「尋秦記」合體赴台宣傳。(記者王聰賢／攝影)

香港 男星古天樂25年前主演的經典港劇「尋秦記」，被譽為穿越劇始祖，如今電影版終於問世。他日前與女主角宣萱破天荒暌違24年合體赴台宣傳。55歲古天樂保養得宜，他當天大方分享逆齡之道，「我戒澱粉、甜食很久了」但很想念台灣的滷肉飯。

古天樂被譽為電影圈的模範生，幾乎年年都有新作品推出，這次不僅主演電影版「尋秦記」，還親自擔任監製。宣萱笑說：「他拍電影壓力比較大，我在現場都不敢開玩笑。」古天樂一直被外界形容「殺氣很重」，他大笑澄清：「我不可怕啦！」

古天樂分享：「『尋秦記』是我第一部穿越電視劇，也是我最後一部電視劇，對我意義非凡。這次能把原班人馬找回來，真的很不容易。」他砸重金、動用人脈才完成電影版「尋秦記」，坦言並不擔心票房，因為覺得已經交出一份成績單。宣萱則大讚：「你已經很成功了！」

為了電影親力親為的古天樂，日前因工作滿檔而病倒，他當天也親自報平安：「只是感冒，小事情，看過醫生就康復了。」

劉冠廷曾與古天樂合作電影「私家偵探」，當天也驚喜現身活動現場，手捧「旋轉馬鈴薯花束」當伴手禮。劉冠廷表示，當年拍戲時受到古天樂不少照顧，得知他傾注大量心血完成「尋秦記」，一定要到場支持。

劉冠廷還笑說，因為古天樂的簽名看起來就像旋轉馬鈴薯串，才靈機一動把美食帶到現場。古天樂則真情告白：「我很想你。」