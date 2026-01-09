前TVB藝人陳俊安轉戰內地火了 自曝拍「一笑隨歌」險墜馬

我的頻道

娛樂新聞組／即時報導
陳俊安自爆，拍攝「一笑隨歌」時差點墜馬。(取材自微博)
香港TVB藝人陳俊安（原名陳志健）近年轉戰內地市場，前不久播出的電視劇「一笑隨歌」中，陳俊安飾演「神狗」一角，讓人印象深刻。近日，他分享拍片點滴，提到曾發生一段驚險插曲，當時他正拍攝一場騎馬奔馳的戲，沒想到馬匹突然受驚失控，令他險些墜馬。

香港01報導，其實陳俊安自從北上發展後，事業可謂愈來愈火。早前他在熱播劇「寧安如夢」中飾演大反派，壞到入骨的演技令人留下深刻印象，也成功讓大陸觀眾記住這張來自香港的「熟面孔」。

談起那場騎馬戲，陳俊安表示，「該場戲原定是我和劇中演員輕鬆騎馬，但導演問我們能否改為快跑，有騎馬經驗的我表示沒問題。不料另一演員的馬匹突然失控狂奔，我的馬亦緊隨其後，讓我險些墜馬」，幸好最後有驚無險。

除了拍戲，陳俊安在內地的演藝事業亦帶動了個人事業，除了開拓多元戲路，更成立了一個咖啡品牌。

相對演藝事業，陳俊安的感情生活卻並非一帆風順。2009年，他與圈外女友結婚並育有一女，可惜婚姻維持兩年便告終。2012年，他迎娶了資深綠葉羅樂林的女兒羅苡之，兩人婚後一度相當恩愛。然而，由於近年他長期留在內地拍劇，和妻子聚少離多，疑似導致感情轉淡，最終兩人在2022年宣布離婚。

香港 咖啡

上一則

董子健首執導筒… 「我的朋友安德烈」定檔 重逢老友劉昊然

