不是藏海傳、許我耀眼… 「無盡的盡頭」奪2025最火華語劇

娛樂新聞組／綜合報導
「無盡的盡頭」由任素汐（見圖）、高偉光主演，題材聚焦未成年人檢察體系。（取材自微博）
「無盡的盡頭」由任素汐（見圖）、高偉光主演，題材聚焦未成年人檢察體系。（取材自微博）

2025年最火的是哪一部劇？據搜狐娛樂報導，豆瓣2025年最高分華語劇集榜單，榜首以8.5高分領跑，卻並非「藏海傳」、「許我耀眼」、「生萬物」、「國色芳華」等爆款劇，而是多數觀眾相對陌生的「無盡的盡頭」奪冠。由於題材聚焦未成年人檢察體系、宣傳聲量不高，但播出後靠口碑擴散登頂，也讓主演任素汐的後續獎項聲量被推上檯面。

「無盡的盡頭」以檢察官林之桃、白恩宇為主線，圍繞未成年人檢察辦公室草創階段，兩人在辦理多起案件的過程中逐步建立互信，並形成「完善未成年人保護系統」的共同信念。該劇上線初期一度被部分觀眾誤以為會走職場感情線，但隨著劇情推進，「未檢三人組」始終以辦案與制度建構為核心，幾乎不靠情愛橋段拉熱度，反而以案件推理、法律知識與角色成長累積討論，被視為以「內容取勝」的黑馬。

角色表現也是口碑關鍵。任素汐飾演的林之桃被形容有清晰道德底線，因家庭因素選擇封存情感，卻在面對受害者時保持敏銳與行動力；高偉光飾演的白恩宇起初不理解未檢價值，後續在案件真相與個人信念拉扯中完成轉變；張小婉飾演的程薇則以討喜的性格與善良底色增加群像層次，讓整體敘事更具溫度。

榜單中後段亦出現多部話題作，包括「九重紫」、「沉默的榮耀」、「國色芳華」、「唐朝詭事錄之長安」、「鵲刀門傳奇第二季」、「沙塵暴」、「異人之下之決戰！碧游村」等，有的自帶熱度、有的靠口碑出圈。

「無盡的盡頭」被認為屬於後者，在主演流量不突出的情況下仍拿下高分，凸顯題材與完成度的支撐力。

隨著高分登頂，外界也開始關注任素汐是否有望在獎季有所斬獲。

市場普遍認為她具備入圍白玉蘭最佳女主角的條件，但2026年競爭仍被形容激烈，包含楊冪「生萬物」、孫儷「蠻好的人生」等作品話題度與題材屬性皆具優勢，楊紫「生命樹」、趙麗穎「小城大事」亦被點名具備來勢。整體來看，榜單熱度與獎項走向仍可能因後續作品上線、口碑變化而持續洗牌。

