楊采妮開通社群 秀手藝又曬8歲雙胞胎兒照

快訊

記者廖福生／即時報導
楊采妮近期開始學做陶瓷。(摘自臉書)

51歲楊采妮2013年結婚後定居新加坡，近年重心都放在家庭，前陣子驚喜開通社群帳號，大方分享家庭生活，上傳聖誕節影片，更難得曝光8歲雙胞胎兒子照片。

楊采妮透露，婚後因為孩子們關係，認識了一些孩子朋友的媽媽，讓她在新加坡多了一群好朋友，「不管在孩子成長的過程或生活上我們互相扶持，鼓勵」。

她指出，認識的媽媽有些根本就是臥虎藏龍，各具才華。也讓她開始趁孩子上學時，爭取時間跟媽媽們學習不同的手藝，「我喜歡做陶瓷的過程，看著從一團泥，在我自己手中，慢慢讓他形成」。

楊采妮表示，過程中跟著老師不急不躁，安步驟班，專注在當下，「不管你是多著急的性格，此刻心裡都需要平靜下來」。她透露：「我喜歡每一件成品都是獨一無二，就算有任何所謂的『缺憾』，反而成為一種特式。想一想，這不就有點像我們每一個人的外表、性格、喜好不一樣，卻成就獨一無二的我們！」

最後，她也感性的直說，看著孩子身高悄悄高過她肩膀，才猛然驚覺光陰荏苒。同時感嘆在專注陪伴的當下，自己竟沒注意到孩子已默默長大，「這幾年我都把重心放在家裡，每天跟他們在一起，都沒有注意到8歲的他們，原來已經高過我的肩膀」。

▲ 影片來源：Facebook＠楊采妮 charlie young（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

