我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

「股神」接班人亞伯獲加薪 年薪是巴菲特60倍

趙今麥 「驕陽」片酬114萬美元 強壓「神隱復出」的宋威龍

娛樂新聞組／綜合報導
趙今麥身為一番大女主，是全劇片酬最高的人。(取材自微博)
趙今麥身為一番大女主，是全劇片酬最高的人。(取材自微博)

由趙今麥、宋威龍主演的「驕陽似我」，自開播以來收視一路飆升，堪稱是2026開年最火甜寵劇。隨著劇情漸漸進入尾聲，主要演員的片酬也曝光了。一番女主趙今麥傳拿了800萬（下同，人民幣，約114萬美元），全劇最高；男一宋威龍卻只有500萬人民幣。不少網友好奇人氣不相上下的兩人為何差距如此大。

趙今麥這兩年資源很好，先後演了「在暴雪時分」、「度華年」、「櫻桃琥珀」，搭檔吳磊、張凌赫兩大帥哥，吸粉不少，網友誇讚她非常適合演偶像劇，根本就是「初戀女神」。

隨著劇集漸漸進入尾聲，網上傳出「驕陽似我」的片酬。據悉，身為一番大女主的趙今麥，拿了800萬，為全劇最高。男一宋威龍則為500萬，兩人差距達300萬。

對此，有網友質疑，宋威龍與趙今麥在人氣、演技不相上下，為何片酬差了300萬？

據悉 ，「驕陽似我」劇組最先找到趙今麥擔綱女一，才繼續尋覓其他角色，所以趙今麥是一番大女主，片酬自然最高。加上她近年來作品不斷，聲勢一路看漲。

宋威龍方面，他出道後簽約在于正的歡娛影視，最讓人印象深刻的作品是「以家人之名」、「下一站是幸福」。2022年，他與歡娛影視爆出解約糾紛，訴訟期間，超過5個月「神隱」無戲可拍，商業活動也停滯，導致粉絲大量流失。宋威龍雖在2025年密集拍戲重啟事業，但市場對其風險評估仍偏謹慎，導致片酬尚未恢復至一線水平，無法與趙今麥相比。

目前，不少人看好宋威龍搭檔張婧儀主演的知名IP劇「野狗骨頭」能夠爆款，若真如此，他的片酬才有望回調。

「驕陽似我」男一宋威龍的片酬傳為500萬人民幣。(取材自微博)
「驕陽似我」男一宋威龍的片酬傳為500萬人民幣。(取材自微博)

上一則

妮可基嫚正式離婚 分產協議細節曝光 不必付贍養費

延伸閱讀

古力娜札糗了…宣傳念錯劇名成「玉米排骨」他假摔裝病

古力娜札糗了…宣傳念錯劇名成「玉米排骨」他假摔裝病
戲說從頭／「驕陽似我」大玩地域梗 帶動江蘇文旅熱

戲說從頭／「驕陽似我」大玩地域梗 帶動江蘇文旅熱
宋威龍、趙今麥情定無錫梅園… 「驕陽似我」意外帶動江蘇文旅

宋威龍、趙今麥情定無錫梅園… 「驕陽似我」意外帶動江蘇文旅
刑偵劇狠甩愛情劇 「罰罪2」演技派強勢登排行榜

刑偵劇狠甩愛情劇 「罰罪2」演技派強勢登排行榜

熱門新聞

譚松韵是圈內公認的娃娃臉。(取材自微博)

35歲演17歲…譚松韵被酸老態藏不住 嗓音像「老少女」

2025-12-31 01:22
影版「偷偷藏不住」由朱珞寧、周皓崎兩位青春面孔擔綱。(取材自微博)

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

2026-01-05 05:00
周深跨年夜在香港開演唱會。（取材自微博「Dear929丨周深 ）

首位內地歌手登香港啟德 「半個娛樂圈給周深送花籃」

2026-01-01 01:30
福原愛是日本前桌球國手。(摘自微博)

福原愛將迎第三胎 親認「這件事一直很後悔」

2025-12-31 21:54
成龍沒有陪伴女兒吳卓林成長，父女情薄。（美聯社、微博）

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

2026-01-04 18:16
狄鶯曾在節目中當面逼問曹西平的性向。（取材自臉書）

狄鶯問「你是GAY嗎」 曹西平未婚原因曝光 暗戀她30年

2025-12-30 23:50

超人氣

更多 >
美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂
攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面
好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子

好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子
911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺
旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火