謝賢小49歲前女友罕見現身 親曝分手內幕

謝賢(左)與女友Coco相差49歲，交往7年後分手。(摘自微博)

曾與89歲香港 資深影星謝賢交往、相差49歲的圈外前女友CoCo，7年前結束多年戀情後，始終保持低調，鮮少對外談及這段感情。近日她罕見現身中國網紅自媒體節目，首度開口回憶與謝賢的交往過程，卻在被問到外界盛傳的「2000萬港幣（約256萬美元）天價分手費」時，選擇不正面回應，再度引發外界熱議。

綜合港媒報導，40歲的CoCo在節目中大方澄清過去盛傳兩人在夜店相識的說法，表示實際上是經由朋友介紹，在上海一間咖啡 廳首次見面。她形容，謝賢當時相當主動，兩人初次碰面便相談甚歡，很快拉近距離。

談及交往期間的相處點滴，CoCo透露，謝賢外表看似冷酷、不拘小節，私底下卻十分溫柔體貼，頗具紳士風範。她回憶，自己年輕時常到酒吧與朋友聚會，謝賢不但從不發脾氣，反而會貼心叮嚀她注意安全、別喝太多酒，對她的情緒與感受相當在意。

至於兩人分手的原因，外界多年來盛傳是謝賢不願耽誤CoCo的青春，加上坦言「力不從心」，因此主動提出分手，並給予2000萬港幣作為補償。面對這項關鍵傳聞，CoCo在節目中既未否認、也未承認，僅以低調態度帶過。不過她近年生活狀態優渥，頻繁出國旅遊、氣色亮眼，也被部分網友解讀為以行動間接回應傳言。

謝賢過去也曾在節目「魯豫有約」中提及，與CoCo交往期間，兩人更多是精神上的陪伴，透露「三年沒有碰她」，相處多以吃飯、跳舞、聊天為主，彼此排解寂寞。