我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國禁稀土輸日本 彭博：恐釀極端風險

中國網美被高薪誘騙到柬埔寨 疑「腿骨折、牙拔光」

謝賢小49歲前女友罕見現身 親曝分手內幕

記者陳穎／即時報導
謝賢(左)與女友Coco相差49歲，交往7年後分手。(摘自微博)
謝賢(左)與女友Coco相差49歲，交往7年後分手。(摘自微博)

曾與89歲香港資深影星謝賢交往、相差49歲的圈外前女友CoCo，7年前結束多年戀情後，始終保持低調，鮮少對外談及這段感情。近日她罕見現身中國網紅自媒體節目，首度開口回憶與謝賢的交往過程，卻在被問到外界盛傳的「2000萬港幣（約256萬美元）天價分手費」時，選擇不正面回應，再度引發外界熱議。

綜合港媒報導，40歲的CoCo在節目中大方澄清過去盛傳兩人在夜店相識的說法，表示實際上是經由朋友介紹，在上海一間咖啡廳首次見面。她形容，謝賢當時相當主動，兩人初次碰面便相談甚歡，很快拉近距離。

談及交往期間的相處點滴，CoCo透露，謝賢外表看似冷酷、不拘小節，私底下卻十分溫柔體貼，頗具紳士風範。她回憶，自己年輕時常到酒吧與朋友聚會，謝賢不但從不發脾氣，反而會貼心叮嚀她注意安全、別喝太多酒，對她的情緒與感受相當在意。

至於兩人分手的原因，外界多年來盛傳是謝賢不願耽誤CoCo的青春，加上坦言「力不從心」，因此主動提出分手，並給予2000萬港幣作為補償。面對這項關鍵傳聞，CoCo在節目中既未否認、也未承認，僅以低調態度帶過。不過她近年生活狀態優渥，頻繁出國旅遊、氣色亮眼，也被部分網友解讀為以行動間接回應傳言。

謝賢過去也曾在節目「魯豫有約」中提及，與CoCo交往期間，兩人更多是精神上的陪伴，透露「三年沒有碰她」，相處多以吃飯、跳舞、聊天為主，彼此排解寂寞。

咖啡 香港

上一則

「驚聲尖笑」女星驚傳驟逝 遺體有外傷死因成迷

下一則

黃曉明前女友直播被問「為何不拍戲」 葉珂直球對決：我不配

延伸閱讀

瑞士酒吧大火案業者致歉 慘重傷亡引發超收質疑

瑞士酒吧大火案業者致歉 慘重傷亡引發超收質疑
亞裔「酒精臉紅」現象引關注 法拉盛酒吧稀少族裔飲酒文化壓力

亞裔「酒精臉紅」現象引關注 法拉盛酒吧稀少族裔飲酒文化壓力
港媒曾指長期失蹤「不同尋常」民建中央主席郝明金公開露面

港媒曾指長期失蹤「不同尋常」民建中央主席郝明金公開露面
跨年夜酒吧惡火 多名青少年罹難 瑞士9日全國鳴鐘哀悼

跨年夜酒吧惡火 多名青少年罹難 瑞士9日全國鳴鐘哀悼

熱門新聞

譚松韵是圈內公認的娃娃臉。(取材自微博)

35歲演17歲…譚松韵被酸老態藏不住 嗓音像「老少女」

2025-12-31 01:22
周深跨年夜在香港開演唱會。（取材自微博「Dear929丨周深 ）

首位內地歌手登香港啟德 「半個娛樂圈給周深送花籃」

2026-01-01 01:30
福原愛是日本前桌球國手。(摘自微博)

福原愛將迎第三胎 親認「這件事一直很後悔」

2025-12-31 21:54
影版「偷偷藏不住」由朱珞寧、周皓崎兩位青春面孔擔綱。(取材自微博)

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

2026-01-05 05:00
成龍沒有陪伴女兒吳卓林成長，父女情薄。（美聯社、微博）

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

2026-01-04 18:16
狄鶯曾在節目中當面逼問曹西平的性向。（取材自臉書）

狄鶯問「你是GAY嗎」 曹西平未婚原因曝光 暗戀她30年

2025-12-30 23:50

超人氣

更多 >
突襲委內瑞拉美國贏了面子 為何是中國更開心？

突襲委內瑞拉美國贏了面子 為何是中國更開心？
好市多榴槤餅「好吃又便宜」 華人讚不絕口、多次回購

好市多榴槤餅「好吃又便宜」 華人讚不絕口、多次回購
南加華人男女「搭夥」過日子 申請美籍因「通奸」被拒

南加華人男女「搭夥」過日子 申請美籍因「通奸」被拒
美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂
攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面