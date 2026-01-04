成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

我的頻道

記者陳穎／即時報導
成龍沒有陪伴女兒吳卓林成長，父女情薄。（美聯社、微博）
成龍沒有陪伴女兒吳卓林成長，父女情薄。（美聯社、微博）

71歲國際巨星成龍近年多次公開反思家庭關係，除了坦言過去對兒子房祖名過於嚴厲、導致父子感情疏離，與非婚生女兒吳卓林之間的關係，近期也被外界察覺似乎出現微妙變化。

26歲的吳卓林近日在一場直播中，被網友直接詢問是否已與生父成龍和解。她並未正面回應，卻罕見鬆口透露：「他最近經常看我做的海報。」短短一句話，被視為她首度公開提及與成龍之間仍存在互動，也讓外界解讀，父女關係可能不再如過往般完全斷裂，甚至正在慢慢破冰。

吳卓林是成龍與前亞姐吳綺莉所生的非婚生女，當年事件曝光後，成龍以「犯了全天下男人都會犯的錯」回應，引發輿論譁然，形象重挫。此後多年來，父女幾乎零互動，關係形同陌路。直到8年前，吳卓林拒絕和媽媽金援生活陷入困境，才公開承認成龍是生父，希望獲得外界協助，但雙方關係始終未見明顯改善。

吳卓林18歲出櫃後，與大她12歲的加拿大籍伴侶Andi結婚，隨即移居加拿大，但生活一度陷入低潮，曾被目擊排隊領取免費食物，甚至在垃圾堆拾荒，經濟狀況引發外界關注。近年她努力靠自身能力站穩腳步，除了在設計公司擔任助理，也曾在香港街頭擺攤販售自創手繪T恤，試圖擺脫「星二代」標籤。

近來港媒則傳出，成龍私下已透過中間人多次提供實質協助，包括負擔吳卓林在加拿大的房租，並支持她發展設計相關工作。更有消息指出，成龍團隊曾主動聯繫吳卓林的工作室，將一部電影的北美宣傳與發行設計交由她負責，雙方依市場行情正式簽約合作。對此，吳卓林在直播中僅低調表示，目前收入「夠付房租，也能存錢買顏料」。

至於父女是否已真正和解，吳卓林仍未給出明確答案。直播中再被追問是否已原諒成龍，她選擇避而不談。不過，隨著成龍被指態度轉趨低調關心，並在實際行動上伸出援手，雙方關係顯然已不像過去那般冰冷，也讓外界持續關注這段父女關係是否能迎來真正的轉機。

