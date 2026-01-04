「長河落日」演成「傻白甜」偶像劇？ 有觀眾要求下架

「長河落日」宣傳海報。（取材自微博）

集齊實力派演員的大陸諜戰電視劇「長河落日」1月1日起播出，這部上星雙衛視的二戰史詩劇原本被寄予高度期待，開播初期熱度一路飆升，卻沒播幾天就被不少觀眾集體要求下架。相關話題評論區裡有網民吐槽稱，不合時宜的台詞，男女主不時突兀的降智演出，張鈞甯飾的軍醫還被嘲諷演成了「傻白甜」，劇情更是偏離諜戰劇的緊湊基調，拍成了「偶像劇」，讓人愈看愈覺得火冒三丈。

據網易報導，諜戰題材向來是大陸觀眾愛看的題材，這類劇集劇情刺激緊湊，總能讓觀眾沉浸式感受隱蔽戰線的緊張氛圍。可同樣是諜戰題材，「長河落日」卻走出完全相反的路線。開播沒幾天，吐槽聲就鋪天蓋地，不少觀眾直言劇情離譜到無法接受，甚至要求平台下架這部劇，批評「長河落日」翻車，核心問題還是出在劇情上。

張鈞甯不時誇張的表情和台灣腔也被吐槽。（取材自微博）

綜合網民和觀眾批評的面向，主要是宣傳時主打二戰背景下的高能潛伏，結果內容偏離諜戰劇該有的基調，男女主的互動完全脫離緊張設定，頻繁打打鬧鬧，本該嚴肅的政治任務被演繹得仿若兒戲。不合時宜的台詞也讓許多觀眾看不下去，張頌文 那句「古靈精怪」放在二戰諜戰背景裡顯得格外突兀；張魯一的「高射炮打蚊子」也和當時危急的情境格格不入。

除了風格跑偏，劇情節奏也拖沓得厲害，關鍵任務推進緩慢，演員的表現也沒能挽回口碑，尤其是女主張鈞甯演繹地下醫療隊女醫師，本該是心理素質過硬的角色，早該看慣流血犧牲，可張鈞甯常出現誇張的瞪眼皺眉，情緒表達極其單一，甚至被塑造成傻白甜形象。劇中日軍突然檢查時，她看到有人被槍殺，直接嚇得渾身發抖，對劇中經歷過戰場考驗的軍醫人設來說，這樣的反應實在不合邏輯，且她說話時帶著台灣腔，和劇裡的時代氛圍脫節。

張魯一在劇中被批有時眼神渙散。（取材自微博）

男主張魯一的表現也被批平淡。有網民說，相較之前他在諜報劇裡的精湛表現，此次張魯一飾演的雙面間諜 ，全程表情平淡，甚至有時眼神渙散，讓人感受不到角色的複雜性。

網友評論很扎心：「好好的二戰題材被拍成無腦偶像劇，是對歷史的不尊重」，「諜戰劇的魂是緊張感和邏輯性，這部劇兩樣都沒有，下架不冤」。

不過也有網民認為，「長河落日」用精良製作還原歷史厚重，用普通人的英雄故事喚醒家國情懷，證明了諜戰劇憑藉真誠與敬畏才是打動觀眾的關鍵。儘管存在演技爭議與邏輯瑕疵，但這部作品依然為同質化嚴重的諜戰劇市場提供了新可能。