快訊

鹿晗床照瘋傳 「床技排行榜」引暴動 他被點名爛透了　

記者陳穎／即時報導
疑似鹿晗的床照在網路瘋傳。（取材自微博）
中國網美司曉迪近日拋出震撼爆料，自稱曾與多名一線男星有過親密往來，點名包括鹿晗檀健次范丞丞、林更新等人，並釋出疑似鹿晗的床上合照，相關內容迅速在微博延燒，話題直衝熱搜，引發網友譁然。

事件持續發酵之際，有網友發現一個名為「iamroosie」的帳號轉戰社群平台 X（前推特），接連發出尺度大膽的貼文，疑似針對多位男星的「床上表現」進行評價。該帳號語氣狂妄，甚至寫下「姐30了，所有頂流都睡完了，我的人生沒有遺憾了」等言論，掀起更大爭議。貼文中更將檀健次形容為「頂尖」、張一山稱為「人上人」，鹿晗、范丞丞則被評為「夯」，而因案入獄的吳亦凡被標註為「NPC」，引來網友冷嘲熱諷，留言直呼「這排行太殘酷」、「男神粉絲要崩潰了」。

不過，輿論沸騰之際，司曉迪隨後在微博發文否認，強調X平台上的「iamroosie」帳號並非本人操作，指稱自己遭人冒充，相關露骨發言與排行內容與她無關。該帳號目前已無法搜尋，實際操作者身分成謎。針對爆料指控，遭點名的多位男星及其工作室已陸續發出聲明澄清，否認相關說法，並表示將保留法律追訴權。然而截至目前為止，尚未有公開的司法行動或律師函曝光，事件後續發展仍有待觀察。

司曉迪自爆自己和很多頂流男神上床。（取材自微博）
鹿晗 檀健次 范丞丞

