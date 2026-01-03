鹿晗床照瘋傳 「床技排行榜」引暴動 他被點名爛透了　

疑似鹿晗的床照在網路瘋傳。（取材自微博）

中國網美司曉迪近日拋出震撼爆料，自稱曾與多名一線男星有過親密往來，點名包括鹿晗 、檀健次 、范丞丞 、林更新等人，並釋出疑似鹿晗的床上合照，相關內容迅速在微博延燒，話題直衝熱搜，引發網友譁然。

事件持續發酵之際，有網友發現一個名為「iamroosie」的帳號轉戰社群平台 X（前推特），接連發出尺度大膽的貼文，疑似針對多位男星的「床上表現」進行評價。該帳號語氣狂妄，甚至寫下「姐30了，所有頂流都睡完了，我的人生沒有遺憾了」等言論，掀起更大爭議。貼文中更將檀健次形容為「頂尖」、張一山稱為「人上人」，鹿晗、范丞丞則被評為「夯」，而因案入獄的吳亦凡被標註為「NPC」，引來網友冷嘲熱諷，留言直呼「這排行太殘酷」、「男神粉絲要崩潰了」。