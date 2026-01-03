跳脫刻板印象…董璇「不期而遇」李匆匆接地氣

董璇直言「不期而遇的生活」這部劇勝在「夠真實」。(取材自微博)

近年來，憑藉在「墨雨雲間」、「柳舟記」中亮眼配角表現，再加上「乘風破浪的姐姐」、「再次心動」等綜藝加持，董璇的螢幕形象越發鮮活立體。近日，她將目光投向都市題材，在電視劇「不期而遇的生活」中塑造李匆匆，讓觀眾看到了她身上沉澱已久的成熟韻味與扎實演技。

揚子晚報報導，在女性題材扎堆的影視市場裡，李匆匆這個角色算不上驚艷，卻足夠真實。在董璇眼中，李匆匆是個能力出眾的女性，更是無數在家庭與職場間奔波的普通人的縮影。工作上，她雷厲風行、膽大心細，從不把麻煩留到第二天；生活裡，她是丈夫的最佳搭檔，也是孩子的全能媽媽。她不是不食人間煙火的女強人，而是會被生活難題絆住腳，卻始終咬著牙往前衝的堅韌女性。這份接地氣的特質，正是她最打動人的地方。

比起董璇以往塑造的都市角色，李匆匆多了一份歷經生活沉澱的從容。

董璇坦言，李匆匆身上最難得的，是「允許一切發生」的心態。不管是生活裡的突發變故，還是職場上的明爭暗鬥，她都不會亂了陣腳，而是穩穩扛起自己的責任，活成了自己的靠山。這種成熟與篤定，讓李匆匆這個角色跳出了刻板印象，變得有血有肉。

談及「不期而遇的生活」的看點，董璇直言這部劇勝在「夠真實」。當下的都市題材劇不少，但這部作品沒有狗血的橋段，只聚焦中年人最真切的壓力：孩子的教育、房子的貸款 、職場的競爭，每一個話題都能戳中觀眾的痛點。正是這種扎根現實的創作，讓故事有了直抵人心的力量。

報導說，三個月的南京拍攝時光，也給董璇留下了不少溫暖的回憶。雖然因為拍戲沒能回家過年，但劇組的熱鬧沖淡了思鄉之情。董璇至今記得開機那天，南京漫天飛雪，讓她瞬間想起了東北老家的冬天。拍戲間隙，她和同事們走過南京的梧桐大道，逛過充滿煙火氣的市井小巷，那些藏著千年歷史的古建築，都成了這段拍攝旅程裡最珍貴的印記。