王祖賢在加拿大開針灸館遭疑「壓榨員工」 不回爭議PO美照慶新年

王祖賢曬自拍照送出新年祝福。(取材自小紅書)

以電影「倩女幽魂」紅遍華語影壇、被影迷譽為「永遠的小倩」的58歲女星王祖賢 ，淡出演藝圈多年後長居加拿大 。近年她轉向經營養生事業，並於去年2月在當地開設艾灸養生會館，並不時親自現身店內，吸引不少粉絲專程前往體驗。不過，該會館近日捲入勞資爭議傳聞，引發外界關注，但她並未作出回應，反而是放上自拍照慶祝新年快樂。

有自稱是養生會館相關人員的網友在網路上爆料，指王祖賢支付給技師的時薪僅約6加幣，與加拿大現行基本工資 水平存在明顯落差，質疑其對員工待遇不合理，甚至引發「是否壓榨勞力」的討論。然而，截至目前，相關指控尚未提出具體證據，王祖賢本人也未就此事公開回應。

由於爆料內容真偽未明，不少網友選擇保持觀望態度，認為不宜僅憑網路說法就對王祖賢貼上負面標籤，呼籲外界理性看待。事實上，該養生會館採全預約制，每小時療程費用約120加幣，王祖賢長期親力親為的經營模式，也被部分顧客與粉絲視為用心投入事業的象徵。

此外，過去曾有疑似員工在社群平台發文分享工作經驗，提及王祖賢個性直率、對工作態度認真，幾乎每天清晨六點前便開始處理館內事務，一直忙碌至夜間，讓人對這位「女神級老闆」有不同於想像的認識。也因此，對於近日的爭議，外界仍持保留態度，相關情況有待進一步釐清。

適逢新年，王祖賢於2日在社群平台分享近照向粉絲拜年。照片中，她戴著黑框眼鏡、身穿深色毛外套，整體狀態依舊維持良好，髮量與膚況均不減當年風采。她在貼文中祝福大家新年好運，並寫下「回娘家啦」，引發部分網友猜測是否返台。不過，貼文顯示的定位資訊王祖賢仍在加拿大，相關動向也未進一步說明。