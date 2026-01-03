我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買氣旺… 長島市商住公寓1295萬元售出 被視為趨勢

NBA／溫班亞瑪缺陣馬刺仍賞溜馬11連敗 卡萊爾執教千勝續卡關

王祖賢在加拿大開針灸館遭疑「壓榨員工」 不回爭議PO美照慶新年

記者廖福生／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
王祖賢曬自拍照送出新年祝福。(取材自小紅書)
王祖賢曬自拍照送出新年祝福。(取材自小紅書)

以電影「倩女幽魂」紅遍華語影壇、被影迷譽為「永遠的小倩」的58歲女星王祖賢，淡出演藝圈多年後長居加拿大。近年她轉向經營養生事業，並於去年2月在當地開設艾灸養生會館，並不時親自現身店內，吸引不少粉絲專程前往體驗。不過，該會館近日捲入勞資爭議傳聞，引發外界關注，但她並未作出回應，反而是放上自拍照慶祝新年快樂。

有自稱是養生會館相關人員的網友在網路上爆料，指王祖賢支付給技師的時薪僅約6加幣，與加拿大現行基本工資水平存在明顯落差，質疑其對員工待遇不合理，甚至引發「是否壓榨勞力」的討論。然而，截至目前，相關指控尚未提出具體證據，王祖賢本人也未就此事公開回應。

由於爆料內容真偽未明，不少網友選擇保持觀望態度，認為不宜僅憑網路說法就對王祖賢貼上負面標籤，呼籲外界理性看待。事實上，該養生會館採全預約制，每小時療程費用約120加幣，王祖賢長期親力親為的經營模式，也被部分顧客與粉絲視為用心投入事業的象徵。

此外，過去曾有疑似員工在社群平台發文分享工作經驗，提及王祖賢個性直率、對工作態度認真，幾乎每天清晨六點前便開始處理館內事務，一直忙碌至夜間，讓人對這位「女神級老闆」有不同於想像的認識。也因此，對於近日的爭議，外界仍持保留態度，相關情況有待進一步釐清。

適逢新年，王祖賢於2日在社群平台分享近照向粉絲拜年。照片中，她戴著黑框眼鏡、身穿深色毛外套，整體狀態依舊維持良好，髮量與膚況均不減當年風采。她在貼文中祝福大家新年好運，並寫下「回娘家啦」，引發部分網友猜測是否返台。不過，貼文顯示的定位資訊王祖賢仍在加拿大，相關動向也未進一步說明。

王祖賢 加拿大 基本工資

上一則

古天樂驚傳病倒 宣傳「尋秦記」操到送醫 同劇女星也喊累

下一則

「怪獸宇宙」走入冷戰時代 「美國特工」懷特羅素回歸「李蕭上校」

延伸閱讀

加拿大總理卡尼會澤倫斯基 承諾援烏25億加幣助重建

加拿大總理卡尼會澤倫斯基 承諾援烏25億加幣助重建
澤倫斯基赴美過境加拿大 將與歐盟領袖視訊會談

澤倫斯基赴美過境加拿大 將與歐盟領袖視訊會談
中國恢復加拿大團遊 首個旅行團抵溫哥華

中國恢復加拿大團遊 首個旅行團抵溫哥華
中恢復加拿大團隊旅遊後 首批中客抵達溫哥華

中恢復加拿大團隊旅遊後 首批中客抵達溫哥華

熱門新聞

譚松韵是圈內公認的娃娃臉。(取材自微博)

35歲演17歲…譚松韵被酸老態藏不住 嗓音像「老少女」

2025-12-31 01:22
福原愛是日本前桌球國手。(摘自微博)

福原愛將迎第三胎 親認「這件事一直很後悔」

2025-12-31 21:54
台藝人曹西平2天前才發文，孰料驚傳驟逝。圖／摘自曹西平的粉絲愛團

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

2025-12-29 17:00
周深跨年夜在香港開演唱會。（取材自微博「Dear929丨周深 ）

首位內地歌手登香港啟德 「半個娛樂圈給周深送花籃」

2026-01-01 01:30
楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

2025-12-17 07:00
曹西平猝逝，享壽66歲。(摘自臉書)

曹西平猝逝警排除外力介入 遺囑曝光：不給曹家人 全留給「他」

2025-12-29 20:14

超人氣

更多 >
WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮
湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲

湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲
色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變

色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變
加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID

加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID
搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位

搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位