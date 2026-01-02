低潮期曾自認是「廢物」…陳偉霆因任達華一番話「改變命運」

陳偉霆憑藉「許我耀眼」再次人氣飆升。(取材自微博)

港星陳偉霆去年憑藉熱播劇「許我耀眼」再次人氣飆升，近日，他受訪問時提到在香港 發展的低潮期，簽約英皇娛樂的他雖曾奪得不少金獎，卻因負評與緋聞陷入自我懷疑，不但歌唱無人問津，拍劇也只能跑龍套，最後經前輩任達華以「娛樂圈是場馬拉松」點醒，並勸他北上闖闖，才成就如今事業。

香港01報導，陳偉霆回首他的演藝之路，大方分享自己的低潮期經歷。當年，他17歲時便簽約英皇娛樂，曾橫掃2008年度「十大勁歌金曲最受歡迎新人金獎」及「叱吒樂壇生力軍男歌手金獎」等大獎。但當時的他深陷各種負面緋聞與惡評中，在香港演藝圈始終沒有存在感，令他一度陷入極度自我懷疑，自嘲是「廢物」，甚至萌生退意。

陳偉霆的媽媽亦替他著急，「我媽跟我說要不你去送些蛋撻，必須向公司表達你很想要出道，臉皮厚一點」。誰知這招並未奏效，陳偉霆說，「當時有一個經理人從房間裡面喊出來說，你不要以為你送了蛋撻你就能出道好嗎。」

後來，陳偉霆成功出道了，但他後來陷入緋聞及負面消息，一度讓他想要放棄演藝事業。幸好，他在谷底時獲任達華鼓勵，「他告訴我娛圈就是場馬拉松，堅持到底才能勝出」。陳偉霆並聽從對方建議到內地發展，結果憑藉「古劍奇譚」成功大翻身。之後接演「老九門」等劇，成功穩站內地一線男星地位。