我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

LIRR票價1月4日起調漲 地鐵公車單程3元

吃12顆葡萄脫單？紐約華人熱鬧迎接新年 社群玩法有趣

馬思純捲髮像老婆子？ 她「脾氣太好」仍和髮型師合影

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬思純此前造型（左）和她的捲髮新造型。（取材自微博）
馬思純此前造型（左）和她的捲髮新造型。（取材自微博）

馬思純近日換了新髮型，一頭號稱「慵懶風法式燙」的新捲髮照片在社交平台上火了，不過不少網民認為她是「火到翻車」，猶如「有老婆子的既視感」的災難現場。不過儘管新髮型顯老20歲，馬思純還是微笑和髮型師合影，讓許多網民讚她「高情商」、「脾氣太好了」。

據網民12月31日爆料，在髮型師近日曬出的成果照中，馬思純的新髮型引發許多網民集體吐槽，認為她的捲髮「慵懶」過了頭，直接變成了「邋遢」；髮絲因為精油塗抹過多，緊貼頭皮，呈現出「一縷一縷的老婆子既視感」；頭頂部分被吹得過高且形狀怪異，被網民調侃「像兩瓣屁股拱起」。整體造型被指瞬間讓人顯老20歲，更有毒舌評論稱：「這髮型彌補了馬思純沒看過自己60歲模樣的遺憾」。

馬思純微笑與髮型師合影。（小紅書網頁截圖）
馬思純微笑與髮型師合影。（小紅書網頁截圖）

這翻車效果，與她不久前在「花兒與少年」第七季中的造型形成了慘烈對比，那時她也是一頭捲髮，但蓬鬆弧度自然，頭頂豐盈，碎捲紋理慵懶又隨意，被全網誇讚「顯髮量又自帶氛圍感」，一度引發網民瘋狂求同款教程。而眼前這個新髮型，卻被吐槽「僵硬呆板，毫無生機，全靠美女的顏值在強撐」。

網民熱評第一直接喊話髮型師：「你把她毀了」，有人調侃建議「馬思純下次開庭（如果有）時記得帶著這張照片」，還有網民直接喊話Tony老師：「下次別發了，真的」。

但儘管頂著一個被群嘲的「失敗作品」，馬思純在理髮店裡全程保持微笑，還主動配合理髮師合影留念，這種好脾氣被網民大讚「人暖心善」、「情商真高」、「看到這髮型她沒當場哭出來，已經算是職業素養極高了」，「馬思純脾氣還是太好了」。

民調

上一則

首位內地歌手登香港啟德 「半個娛樂圈給周深送花籃」

延伸閱讀

趙今麥「驕陽似我」演千金超土？網：若是趙露思就好了

趙今麥「驕陽似我」演千金超土？網：若是趙露思就好了
唐嫣戴假髮演舞女 像女裝大佬？ 網安慰：演技彌補了

唐嫣戴假髮演舞女 像女裝大佬？ 網安慰：演技彌補了
換造型團隊大翻車？張韶涵被酸「精靈公主」變阿姨

換造型團隊大翻車？張韶涵被酸「精靈公主」變阿姨
姚明15歲女兒慈善晚宴當翻譯 身高1米9已到爸爸肩膀

姚明15歲女兒慈善晚宴當翻譯 身高1米9已到爸爸肩膀

熱門新聞

劉嘉玲與兩隻愛犬Batman與Benjamin。(摘自Instagram)

劉嘉玲聖誕開趴曝光豪宅 愛犬相伴不見梁朝偉身影

2025-12-24 22:38
楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

2025-12-17 07:00
譚松韵是圈內公認的娃娃臉。(取材自微博)

35歲演17歲…譚松韵被酸老態藏不住 嗓音像「老少女」

2025-12-31 01:22
台藝人曹西平2天前才發文，孰料驚傳驟逝。圖／摘自曹西平的粉絲愛團

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

2025-12-29 17:00
曹西平猝逝，享壽66歲。(摘自臉書)

曹西平猝逝警排除外力介入 遺囑曝光：不給曹家人 全留給「他」

2025-12-29 20:14
陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00

超人氣

更多 >
海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？
多州2026年將持續推動取消或降低房產稅

多州2026年將持續推動取消或降低房產稅
地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？
前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞
驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料