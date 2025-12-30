林俊傑女友絕美婚紗照網瘋傳 低胸、鎖骨、神情遭疑好事近？

林俊傑（右二）PO出與女友七七（左ㄧ）一家四口同框合照。(取材自Instagram)

出道22年的歌手「JJ」林俊傑日前首度公開人生大喜，認了和小20歲的廣東女網紅「七七」（Annalisa）熱戀中，並首度曝光與父母、女友的一家四口慶生同框照，引來各方關注與祝福。不過七七過去拍攝的一組婚紗照也被網友翻出瘋傳，兩人是否好事將近？經紀公司火速澄清目前沒有結婚或懷孕計畫，一切仍以生活與工作為重。

七七過去曾穿上一襲法式復古風白色婚紗入鏡，宮廷感的泡泡袖與低方領設計，搭配細緻蕾絲與珍珠刺繡，勾勒出鎖骨與肩頸線條，氣質清新又不失女人味。

七七過去曾穿上一襲法式復古風白色婚紗入鏡。(取材自小紅書)

而頭上簡約白色頭紗，配上玫瑰金項鍊與淡雅妝容，時而對鏡頭甜笑、時而流露無辜神情，被網友形容宛如童話公主化身。

當時七七也在貼文中寫下，「偶爾羨慕情侶，時常慶幸自由，那就為自己穿一次婚紗吧」，如今隨著戀情曝光後又被翻出解讀，掀起熱議。

七七過去曾穿上一襲法式復古風白色婚紗入鏡。(取材自小紅書)

尤其歷經昨晚的全家合照曝光，更有網友認為七七身形略顯圓潤、小腹微隆，懷疑是否「雙喜臨門」，謠言一夜之間就在網路發酵。

面對外界揣測，林俊傑的經紀公司嚴正否認有懷孕一事，更表示「目前沒有具體計畫」，強調林俊傑現階段會專注在生活與音樂工作上，感謝各界關心。