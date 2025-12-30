我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃二手球票炒至天價 「勸退」老球迷：平民運動變富人聚會

生活成本增 紐約創意人數暴跌 損害藝術產業

「驕陽似我」原本找上趙露思？ 趙今麥演富家千金 挨轟「太土」

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
趙露思在「許我耀眼」中的穿搭成為時尚指標。(取材自微博)
趙露思在「許我耀眼」中的穿搭成為時尚指標。(取材自微博)

由大陸新生代女星趙今麥搭檔宋威龍主演的「驕陽似我」日前開播，播放量衝破2億，相關話題頻頻登上熱搜。不過，趙今麥飾演的富家千金「聶曦光」，卻被網友嫌棄穿搭土氣，讓人出戲。近日，網傳趙今麥其實並非「聶曦光」首選，當初劇組原本鎖定的是趙露思

據傳，「驕陽似我」找上趙露思時，「許我耀眼」導演也在同一時間出現。趙露思因為比較喜歡「許我耀眼」劇本，加上曾與導演合作過，因而婉拒「驕陽似我」。「許我耀眼」播出後，趙露思的穿搭果然掀起風潮，同款服飾、包包甚至賣到缺貨。有網友感嘆，如果由趙露思演出「聶曦光」，造型肯定不會那麼土。

「驕陽似我」中，趙今麥飾演的「聶曦光」，性格開朗如溫暖小太陽，家境優渥卻行事低調，屬於平易近人的富家千金。但讓網友無法接受的是，明明是富家女，穿搭造型卻呈現「精緻土」，就算是精品上身，也絲毫沒有時尚感。

近日，網傳「聶曦光」一角最初鎖定的是趙露思，但恰巧「許我耀眼」也找上她，最後，趙露思選定扮演心機女「許妍」，甚至自降片酬、自帶私服進組，果然在零宣傳空降播出的情況下，成為年度爆款劇，趙露思在劇中展示的230套高訂造型，更是帶動時尚話題。

有網友感嘆，如果由趙露思演出「聶曦光」，造型一定會時髦許多；但也有人認為，趙今麥的「書卷氣」更貼近角色內核，強行更換恐破壞適配度。

趙今麥飾演的富家千金「聶曦光」，被網友嫌棄穿搭土氣。(取材自微博)
趙今麥飾演的富家千金「聶曦光」，被網友嫌棄穿搭土氣。(取材自微博)

趙露思

上一則

兩部新劇先後上…侯明昊「自己打自己」 網笑：年度最忙古裝人

延伸閱讀

禮服遭潑墨? 趙露思穿舊衣登台 坦言「的確有BUG」

禮服遭潑墨? 趙露思穿舊衣登台 坦言「的確有BUG」
趙露思悲慘「泡水4天」 遭劉宇寧「狠踩」欺負揭幕後真相

趙露思悲慘「泡水4天」 遭劉宇寧「狠踩」欺負揭幕後真相
野生趙露思被捕獲 在迪士尼蹲地上啃雞腿

野生趙露思被捕獲 在迪士尼蹲地上啃雞腿
趙露思、曾黎迪士尼同框 網友：螢幕母女畫面太美好

趙露思、曾黎迪士尼同框 網友：螢幕母女畫面太美好

熱門新聞

劉嘉玲與兩隻愛犬Batman與Benjamin。(摘自Instagram)

劉嘉玲聖誕開趴曝光豪宅 愛犬相伴不見梁朝偉身影

2025-12-24 22:38
楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

2025-12-17 07:00
台藝人曹西平2天前才發文，孰料驚傳驟逝。圖／摘自曹西平的粉絲愛團

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

2025-12-29 17:00
陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00
楊思敏因電影「新金瓶梅」受封「最美潘金蓮」。(本報資料照)

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

2025-12-22 20:54
成龍是世界知名的武打明星。（美聯社）

成龍「窒息式教育」逼走房祖名：1年1次電話到完全不聯絡

2025-12-28 19:01

超人氣

更多 >
福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」

福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」
以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對
為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？

為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？
台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」
馬年4生肖財運看俏 屬牛薪資獎金雙增、他貴人運開花

馬年4生肖財運看俏 屬牛薪資獎金雙增、他貴人運開花