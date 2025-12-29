章子怡、汪峰分別為女兒慶生 10歲的醒醒要出書了

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
女星章子怡近日空降熱搜，不是因為出席活動，而是為女兒「醒醒」慶祝十歲生日。向來重視家人的章子怡除在生日這天陪伴在女兒身邊，並在個人微博發文為醒醒送上生日祝福，寄語女兒「勇敢做自己」。醒醒的父親、章子怡前夫汪峰這天在湖南長沙開演唱會，無法陪伴女兒的他，在演唱會上播放醒醒成長紀錄，與章子怡用不同的方式為女兒慶生。

章子怡在微博發文：「醒寶兒十歲了！時間真是奇妙的存在，它讓我細數你的成長，也讓我看見生命的延續；可它又如此殘忍，將相伴的時光卷走得太急太慌。萬般不捨與牽掛中，我總問自己：還能怎樣愛你，護你，才能不負這倉促的時光？我的女孩，願你健康平安，步伐堅定，勇敢做自己！願你永遠善良赤誠，在自己熱愛的世界裡閃閃發光。童年很短，未來很長。請張開雙臂，盡情擁抱屬於你的少年時代吧--那裡有斑斕的夢，有熾熱的勇，有向陽而生的無限可能。生日快樂我最愛的女孩，你永遠是我最初的驕傲！」

章子怡並發出多張與醒醒合照的照片，母女倆在寫著「醒寶10歲生日趴」的看板旁，現場布置了繽紛的氣球，有許多小朋友到場參加。由照片可見，醒醒手中拿著一本立體繪本，書名是「想變矮的長頸鹿」，一邊和章子怡親親，一邊展示繪書中立體的長頸鹿圖案。對照一旁一個兩層生日蛋糕上寫的「祝醒寶大作早日出版」，有網友研判醒醒手上拿的繪本就是她自己即將出版的書。

汪峰則在28日先一步章子怡在個人微博發出祝福文：「 昨夜長沙，巡演2025年的最後一站……，昨天是女兒醒寶的生日，因為演唱會，無法在這一天陪她，特別遺憾。剪輯現場播放的這段小影片的過程，就像又陪著她走過了十年難忘的成長。感謝大家和我一起在現場送給寶貝這份隔空的祝福」。

微博相關報導評論區裡，網友們大都點讚章子怡和汪峰，指兩人不知是刻意還是不巧的沒能同時現身祝福醒醒生日，但「都在用自己的方式表達愛」、「雖然已離婚兩年，他倆對女兒還是有愛的」；有網友則不解汪峰為何選在醒醒十歲這個特別的日子去辦演唱會，「演唱會應該早早就籌備了，不能錯開時間嗎」、「不太理解演唱會場合放孩子紀錄片，感覺像是刻意彰顯父愛」。

