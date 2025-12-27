從霍元甲到小李飛刀 老戲骨港星高雄正反角色都入魂

高雄演出的霍元甲是許多影迷心中永恆的記憶。(取材自微博)

「精武門」中的霍元甲、「小李飛刀」中的上官金虹、「隋唐英雄傳」的羅藝…老戲骨港星高雄演出一個個經典角色；演藝生涯已超過50年的他至今仍活躍在影視圈，演活江湖百態人的他表示，他選片時從來不在意「形象」，而是故事是否能觸動他。

香港 文匯報報導，回憶起高雄的經典角色，觀眾心中想到的第一個可能就是「霍元甲」。1995年的電視劇「精武門」由甄子丹 、萬綺雯等影星主演，其中高雄飾演的霍元甲，既有雲淡風輕的大俠之風，亦有仁者無敵的廣闊胸襟，成為無數觀眾心中永恆的記憶。

高雄回憶，當初他只聽過霍元甲的名字，為深入了解做了許多功課，還找香港老一輩的功夫師傅諮詢，「我發現霍元甲並非『用武力解決問題』的人，而是『用武德去說服別人』。」這也是高雄詮釋的霍元甲內核，他的演繹也令觀眾念念不忘。

報導指出，在飾演霍元甲之前，高雄也演過關於霍元甲之子的作品，其中令他印象最深刻的反派角色是「霍東閣」中的風火雷。風火雷初期以精通奇門遁甲之術的反派形象登場，多次與霍東閣展開激烈對戰，之後從大惡之人轉變成為保護他人而死的人，令許多觀眾十分難忘。

大眾對高雄的印象常是武打片或功夫片，但他其實也拍過「香港奇案實錄」的「屋村狂父斬頭」單元。報導稱，這部劇改編自2005年在觀塘茶寮坳順利邨發生的一宗倫常命案，他在劇中飾演父親「陳強」。高雄說，當時有朋友提醒他，這種電視劇可能會破壞他的影視形象，高雄則認為選片最重要的是故事是否能觸動他。