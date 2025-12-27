張柏芝剖腹產返家沒人陪 傷口不適靠自救 還忍痛幫愛犬接生

張柏芝在綜藝「一路繁花 2」中，談及昔日剖腹產回家身邊沒有人在，傷口出現紅腫疼痛，自己救自己的經歷。（視頻截圖）

綜藝「一路繁花 2」中，張柏芝 一段平靜的自述掀起輿論波瀾。她回憶剖腹產手術結束後獨自返家，身邊竟空無一人，甚至因家中寵物 狗臨產，不得不忍著劇痛下床接生數小時。當劉嘉玲 等人詫異追問「 家裡應有助手或家人幫忙 」 時，她只淡然回應：「 沒有人在 」、「沒有人敢碰 」。這寥寥數語，瞬間戳中無數產後母親的隱痛。

「文小娛」報導，據張柏芝描述，剖腹產後歸家不久，傷口便出現紅腫疼痛。她聯繫主治醫生求助，卻被告知對方已赴歐洲旅行。在完全無人協助的情況下，她只能自行塗抹消炎藥與藥膏處理傷口，自己救自己。未及喘息，又因家中愛犬臨產，她獨自下床，蹲地數小時為其接生。過程中她稱 「忘了疼」，待一切結束才驚覺傷口已劇痛腫脹。

這番敘述迅速引發兩極熱議。據報導，多數網友為其 「 雲淡風輕說『沒有人在』更戳心」 的堅韌所觸動，視她為 「強大母親」 的象徵；另一面，質疑聲也隨之湧起：「 明星家庭無保母、月嫂甚至家人陪同」 的情形，被指不符合常理。

從醫學視角看，剖腹產並非小手術。報導指出，術後24-48小時是出血與感染的高發期，腹部傷口需專業護理，產婦翻身、下床等基本活動均需旁人協助。產後激素劇烈波動更易誘發情緒低谷，此時若缺乏陪伴與支持，產後抑鬱風險將顯著加劇。

報導說，此事與張柏芝長期塑造的「 獨立單親媽媽」形象隱隱吻合。她曾多次被拍到一手懷抱幼子、肩扛行李的畫面，也在節目中坦言「 把當媽媽視為人生夢想」。此番剖腹產後的孤獨經歷，雖顯極端，卻成為其堅韌人設中一個令人心酸的註腳。