我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布碌崙、皇后區聖誕接連傳火災 疑為電單車鋰電池與垃圾桶起火

防青少年成癮 霍楚簽法要社媒加警語

張柏芝剖腹產返家沒人陪 傷口不適靠自救 還忍痛幫愛犬接生

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
張柏芝在綜藝「一路繁花 2」中，談及昔日剖腹產回家身邊沒有人在，傷口出現紅腫疼痛，自己救自己的經歷。（視頻截圖）
張柏芝在綜藝「一路繁花 2」中，談及昔日剖腹產回家身邊沒有人在，傷口出現紅腫疼痛，自己救自己的經歷。（視頻截圖）

綜藝「一路繁花 2」中，張柏芝一段平靜的自述掀起輿論波瀾。她回憶剖腹產手術結束後獨自返家，身邊竟空無一人，甚至因家中寵物狗臨產，不得不忍著劇痛下床接生數小時。當劉嘉玲等人詫異追問「 家裡應有助手或家人幫忙 」 時，她只淡然回應：「 沒有人在 」、「沒有人敢碰 」。這寥寥數語，瞬間戳中無數產後母親的隱痛。

「文小娛」報導，據張柏芝描述，剖腹產後歸家不久，傷口便出現紅腫疼痛。她聯繫主治醫生求助，卻被告知對方已赴歐洲旅行。在完全無人協助的情況下，她只能自行塗抹消炎藥與藥膏處理傷口，自己救自己。未及喘息，又因家中愛犬臨產，她獨自下床，蹲地數小時為其接生。過程中她稱 「忘了疼」，待一切結束才驚覺傷口已劇痛腫脹。

這番敘述迅速引發兩極熱議。據報導，多數網友為其 「 雲淡風輕說『沒有人在』更戳心」 的堅韌所觸動，視她為 「強大母親」 的象徵；另一面，質疑聲也隨之湧起：「 明星家庭無保母、月嫂甚至家人陪同」 的情形，被指不符合常理。

從醫學視角看，剖腹產並非小手術。報導指出，術後24-48小時是出血與感染的高發期，腹部傷口需專業護理，產婦翻身、下床等基本活動均需旁人協助。產後激素劇烈波動更易誘發情緒低谷，此時若缺乏陪伴與支持，產後抑鬱風險將顯著加劇。

報導說，此事與張柏芝長期塑造的「 獨立單親媽媽」形象隱隱吻合。她曾多次被拍到一手懷抱幼子、肩扛行李的畫面，也在節目中坦言「 把當媽媽視為人生夢想」。此番剖腹產後的孤獨經歷，雖顯極端，卻成為其堅韌人設中一個令人心酸的註腳。

張柏芝 寵物 劉嘉玲

上一則

林志玲首次公開應援籃球賽開幕戰 與女孩大跳啦啦舞 心理準備最困難

延伸閱讀

寧靜反套路養育 調侃張柏芝3兒「全賠錢貨」

寧靜反套路養育 調侃張柏芝3兒「全賠錢貨」
張柏芝爆寫好遺囑 累積10億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」　

張柏芝爆寫好遺囑 累積10億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」　
張柏芝透露寫好遺囑 壽衣遺照全挑好「不願家人爭吵」

張柏芝透露寫好遺囑 壽衣遺照全挑好「不願家人爭吵」
寧靜調侃張柏芝3個兒子「全是賠錢貨」兩種教育方式掀熱議

寧靜調侃張柏芝3個兒子「全是賠錢貨」兩種教育方式掀熱議

熱門新聞

劉嘉玲與兩隻愛犬Batman與Benjamin。(摘自Instagram)

劉嘉玲聖誕開趴曝光豪宅 愛犬相伴不見梁朝偉身影

2025-12-24 22:38
陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00
楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

2025-12-17 07:00
福原愛宣布再婚、懷孕，如今已把事業中心轉往中國。(取材自福原愛微博)

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

2025-12-21 19:50
劉嘉玲組9人明星滑雪團合影。（取材自微博）

劉嘉玲、梁朝偉組團滑雪 王菲帶李嫣現身 馮德倫夫婦也在

2025-12-21 07:00
楊思敏因電影「新金瓶梅」受封「最美潘金蓮」。(本報資料照)

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

2025-12-22 20:54

超人氣

更多 >
國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照
告別卡關期 元旦後5生肖運勢翻轉更順遂

告別卡關期 元旦後5生肖運勢翻轉更順遂
不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」

不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」
出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？

出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？
好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因

好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因