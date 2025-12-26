我的頻道

俄亥俄老翁扮聖誕老人超速遭警攔停 網友笑：趕著送禮

台立院對賴清德彈劾案 確定明年5月19日投票

陳妍希曬9歲兒正面照「小情人」眉眼像陳曉

娛樂新聞組／綜合報導
陳妍希和友人一起過聖誕節。(取材自微博)
台灣女星陳妍希因新劇「狙擊蝴蝶」再次成為媒體關注焦點，近日她與周揚青、潘瑋柏夫婦等約20名好友辦聖誕聚會，更在微博主動曬出9歲兒子「小星星」的正面照。網友直呼「複製黏貼了童年陳曉」、「下半張臉的柔和感像媽媽」，但也有不少人認為這張照片過度曝光孩子隱私，可能對孩子成長帶來不必要的關注與壓力，隨後這張照片也遭刪除。

照片裡，小星星頭戴金色鹿角髮箍，身穿紅色毛衣搭配格紋襯衫，雖然戴著一副酷酷的黑色墨鏡，網友還是從鼻梁、臉部線條看出「與父親陳曉如出一轍」，肉肉的臉頰則被認為遺傳了媽媽的甜美特質；評論區一片「萌帥有範」、「基因彩票天花板」、「墨鏡擋不住神韻」的讚嘆。

陳妍希在微博曝光兒子的正面照，但隨後刪除。(取材自微博)
這雖然不是小星星第一次曝光，但如此清晰且由母親主動公開的照片，仍掀起網友熱議。有網友認為，即便帶了墨鏡，畢竟遮擋效果有限，恐過度曝光孩子隱私；另一派網友則認為這是明星分享親子生活的常態，且陳妍希一直以來都有做遮擋處理，已顯示出保護意識。

雖然網友正反意見都有，但似乎是為了避免爭議，陳妍希微博隨後下架了小星星的照片。不過這次聖誕聚會後，有網友在機場巧遇帶兒子返回北京的陳妍希，面對鏡頭，9歲的小星星毫不怯場，不但蹦蹦跳跳、活力十足，還主動對拍攝者打招呼、扮鬼臉，與父親陳曉的高冷氣質截然不同，反倒更近似母親陳妍希的溫柔。小星星在公開場合從容大方的模樣，也讓網友紛紛感嘆「孩子長大了，愈來愈有小大人模樣」。

