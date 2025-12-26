電影是快樂泉源 許鞍華：只要走得動就繼續拍

許鞍華（中）親赴日惹亞洲電影節，與當地觀眾深入交流。(圖／亞洲電影大獎提供)

由亞洲電影大獎學院（AFAA）主辦、與日惹國際亞洲電影節（Jogja-NETPAC Asian Film Festival, JAFF）合作舉行的「香港 電影巡禮—日惹站」，於11月30日至12月4日在印尼 日惹舉行，當中特別呈獻「許鞍華導演精選」，許鞍華與香港美術指導文念中特定親赴日惹，與當地觀眾深入交流。

78歲的許鞍華回顧了數十載的創作歷程，被問及創作動力，她真摯分享：「其實我對環遊世界或其他娛樂興趣不大，電影就是我的快樂泉源。只要我還走得動，我就會繼續拍下去。」這番剖白令全場動容。許鞍華事後亦分享了對這次行程的感受：「看見很多年輕人，包括香港與印尼電影節的年輕團隊，大家都盡心盡力把策畫安排做到最好，令我深感觸動。」

在經典修復作「男人四十」的映後談中，許鞍華與文念中難得同台回顧當年合作點滴。戲中擔任美術指導的文念中透露，這是他首次與許鞍華合作，當時自己資歷尚淺，戰戰兢兢。兩人回憶選角過程，一致對當時作為新人的林嘉欣讚譽有加：「她那種獨特的氣質無與倫比，超級適合這部戲。」

談及與巨星張學友及梅艷芳 合作，文念中分享了一段鮮為人知的趣事：「有觀眾好奇巨星會否抗拒穿著普通或破舊的戲服，事實恰恰相反。他們非常配合，甚至為了呈現電影需要的滄桑氛圍，穿上我們買來的殘舊二手衫也毫無怨言，一心只想呈現最好的角色狀態。」