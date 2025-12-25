用角色說話 人民日報讚的就是陳都靈

陳都靈當年流傳的清純校花照。（取材自微博）

大陸女星陳都靈早前被靈媒帳號點名是「第二個于朦朧 」，甚至傳出已遭不測，引發不少粉絲憂心。日前她公開現身安徽衛視舉辦的國劇盛典頒獎典禮，成為爭議後首次大型公開活動，整體狀態看來氣色正常。其實近日「人民日報」發文點名表揚「以文化立身、用角色說話」的演員，雖未直提姓名，但網友一眼就聯想陳都靈。

綜合媒體報導，這個被稱作「橫店永動機」的姑娘，用最「笨拙」的敬業，狠狠打了那些「絕望的文盲」明星的臉，也印證郝蕾的質問：「我們的行業沒有門檻了嗎？讀不懂書的人，怎麼能讀懂劇本？」

陳都靈是南京航空航太 大學飛行器製造工程專業的普通學生，一張證件照把她送上熱搜；2015年陳都靈接到電影「左耳」的邀請，這部5億票房的電影，讓陳都靈拿到上海影評人獎最佳新人的提名。

但外界的聲音一直都不友善，「演技青澀」、「非科班出身」、「就是個花瓶」的評價鋪天蓋地。接著她拍了「求婚好意外」、「七月與安生」，口碑都不佳。陳都靈放棄對主角的執念，主動去演配角。

2023年的「長月燼明」徹底讓陳都靈翻身，她飾演反派角色葉冰裳和天歡，角色複雜程度遠超前的所有作品，陳都靈為了演好這個角色，專門寫了3000字的人物小傳；從角色的成長背景到心理變化，每個細節都分析得清清楚楚。