我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國對美稀土出口留下2伏筆 2026年恐觸發新一輪衝突

阿肯色州開出勁球頭獎 一注獨得 18.2億史上第二高

周也、王玉雯熱聊 陳星旭夾中間自嘲「我在cos桌子」

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
陳星旭(中)被熱聊的周也(左)、王玉雯夾在中間當「人形隔板」。(取材自微博)
陳星旭(中)被熱聊的周也(左)、王玉雯夾在中間當「人形隔板」。(取材自微博)

騰訊視頻星光大賞雖然已經落幕，但相關話題仍在網上延燒。其中，最有趣的是，男星陳星旭被熱聊的周也、王玉雯夾在中間當「人形隔板」，喜劇效果火遍全網，不少人說「看一次笑一次」。相關影片在各大社交平台刷屏式傳播，連日韓、東南亞及歐美網友也參與討論。

從往上流出的畫面可見，陳星旭被安排坐在周也和王玉雯中間，沒想到這兩女星一見如故，全程越過陳星旭身體前傾熱聊，甚至一度將手臂撐在陳星旭膝蓋上借力。

只見陳星旭多次左右張望，試圖插話未果，表情從茫然憋笑轉為無奈，最後竟主動起身離席，被調侃為「內娛最慘電燈泡」、「人形桌子」，還有網友戲稱為「結界般的聊天」。

後續，王玉雯曬出後台三人合照，稱「現場聊不盡興，回休息室接著聊」，周也接梗「聽完你的聽你的」，陳星旭則是自嘲，「頭一回cos桌子」，三人互動笑翻網友。

其實，王玉雯和陳星旭是北京舞蹈學院附中的老同學，已經認識大約15年；周也和王玉雯同屬95後小花，雖此前沒有公開合作過，但兩人直率活潑的性格高度相似。

三人的互動也火到外網，有評價指這場互動展現了中國藝人的「鬆弛感」，打破明星程式化營業的刻板印象。韓網聚焦三人顏值「頂級配置」；歐美網友則解讀為「東方社交禮儀的幽默展現」。

東南亞

上一則

被祝福「美到100歲」71歲趙雅芝淡定這樣說

下一則

劉嘉玲豪宅聖誕趴 只見好友、愛犬不見梁朝偉

延伸閱讀

圍觀哄娃網炸鍋…外國夫妻坐纜車 竟將雙胞胎嬰兒托保安

圍觀哄娃網炸鍋…外國夫妻坐纜車 竟將雙胞胎嬰兒托保安
「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲
星光大賞最爆笑場面…周也、王玉雯熱聊 陳星旭卡中間「cos桌子」

星光大賞最爆笑場面…周也、王玉雯熱聊 陳星旭卡中間「cos桌子」
禮服遭潑墨? 趙露思穿舊衣登台 坦言「的確有BUG」

禮服遭潑墨? 趙露思穿舊衣登台 坦言「的確有BUG」

熱門新聞

陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00
楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

2025-12-17 07:00
福原愛宣布再婚、懷孕，如今已把事業中心轉往中國。(取材自福原愛微博)

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

2025-12-21 19:50
劉嘉玲組9人明星滑雪團合影。（取材自微博）

劉嘉玲、梁朝偉組團滑雪 王菲帶李嫣現身 馮德倫夫婦也在

2025-12-21 07:00
陳曉(左)和陳妍希今年2月宣布離婚。（取材自微博）

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

2025-12-18 00:50
楊思敏因電影「新金瓶梅」受封「最美潘金蓮」。(本報資料照)

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

2025-12-22 20:54

超人氣

更多 >
因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」
「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲
不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧

不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧
ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明

ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明
聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列

聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列