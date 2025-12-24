我的頻道

劉嘉玲聖誕開趴曝光豪宅 愛犬相伴不見梁朝偉身影

記者廖福生／即時報導
劉嘉玲與兩隻愛犬Batman與Benjamin。(摘自Instagram)
劉嘉玲與兩隻愛犬Batman與Benjamin。(摘自Instagram)

一年一度的聖誕節，影后劉嘉玲提前感受節慶氛圍，她於23日邀請多位圈中好友，齊聚位於香港中半山的豪宅「梅苑」，舉辦一場溫馨又氣派的聖誕聚會，提前為節日揭開序幕。

劉嘉玲透過社群平台分享當晚的聚會畫面，畫面中，受邀出席的包括雷林靜怡、周汶錡、上山詩鈉等多年好友。宅內客廳中央豎立著一棵高大的聖誕樹，氣氛濃厚，她的兩隻愛犬Batman與Benjamin也戴上聖誕帽一同入鏡，增添不少趣味與溫度。

從劉嘉玲公開的照片中，可見豪宅整體設計與佈置極具巧思，無論是客廳、餐廳、玄關或私人空間，皆展現出她獨到的時尚美學。磚紅色沙發搭配古典花紋、復古水晶吊燈、仿真壁爐等細節，巧妙融合中西元素，營造出華麗卻不顯張揚的節慶氛圍，也讓不少網友讚嘆她的空間品味與佈置功力。

而照片中未見梁朝偉身影，其實原因並不意外。因該棟名為「梅苑」的豪宅，是劉嘉玲於1995年購入，當年市值約港幣9800萬元（約1260萬美元），主要作為她宴請親友、社交聚會之用。梁朝偉個性低調，並不常居於此。該宅由知名電影美術指導張叔平親自操刀設計，多年來維持良好狀態，也多次成為劉嘉玲與友人聚會的場地。

多年來，梁朝偉始終給予性格外向、社交活躍的劉嘉玲極大的自由與私人空間，兩人名下不動產眾多，房產遍布香港、上海及日本。

劉嘉玲豪宅裝潢曝光。(摘自Instagram)
劉嘉玲豪宅裝潢曝光。(摘自Instagram)
劉嘉玲佈置的耶誕樹。(摘自Instagram)
劉嘉玲佈置的耶誕樹。(摘自Instagram)

劉嘉玲 梁朝偉

