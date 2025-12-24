遭私生飯圍堵…何炅罕見反拍 網：別欺負老人

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
何炅遭私生飯貼身圍堵跟拍，罕見公開反擊。(取材自微博)

大陸知名主持人何炅近日外出與朋友聚餐時，竟遭到私生飯近距離圍堵、偷拍。多次勸阻無效後，他忍無可忍舉起手機並開啟閃光燈反拍對方，引發熱議。不少網友怒斥私生飯行徑時不忘調侃何炅，喊話「不要欺負老年人」。

何炅近日在聚餐時遭到多名私生飯貼身圍堵跟拍，閃光燈持續直照臉部。經過多次勸阻無效後，何炅罕見公開反擊，開啟手機閃光燈反向拍攝對方，全程表情相當嚴肅。但何炅的動作看起來有點生疏，被網友調侃「像公園大爺舉著手電筒找鑰匙」。

眾所周知，何炅素以高情商著稱，這次強硬反擊與以往形象形成強烈反差。網友對比王一博電梯怒斥、劉宇寧噴防狼噴霧等應對方式，何炅的反拍更顯戲劇性。「何炅開著閃光燈拍私生」相關話題單日閱讀量破千萬。

不過，私生飯的行為還是惹怒了許多網友，直呼「能讓何老師忍無可忍，私生簡直是行業毒瘤」，但也有人網趁機調侃何炅，要大家「別欺負老年人」、「放過五旬老人」、「禁止虐待老人」，相關話題引發熱議。

據悉，何炅畢業於北京外國語大學，曾當過老師，後因主持「大風車」和「快樂大本營」走紅，成為家喻戶曉的知名主持人，在圈內以高情商、暖心、親和力強著稱。

女星半退圈有原因…粉絲跟蹤6年 還想應聘社區保安

遭私生飯圍堵…何炅罕見氣到反拍 網喊話：不要欺負老年人

「90後女星和75後男演員一夜情」瘋傳 李沁、黃曉明躺槍

王一博徒手攀岩 突喊「不不不」失手墜海…粉絲嚇壞

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

