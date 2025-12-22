任達華再陷衝鋒 何潤東「肌肉流氓」被讚最帥反派

我的頻道

娛樂新聞組╱綜合報導
何潤東被譽為「肌肉流氓」。(取材自微博)
何潤東被譽為「肌肉流氓」。(取材自微博)

香港演員陳小春、任達華、李治廷、何潤東、熊黛林、李麗珍主演的港劇「守誠者」近日開播，預告中一句「所有香港市民的身家，都會變成廢紙」對白，震撼不少觀眾。

香港01報導，「守誠者」講述前專案組警員何浩輝（陳小春飾）為了救師父霍啟泉（李子雄飾），忍辱向悍匪周雄（何潤東飾）下跪；及後何浩輝被調職至衝鋒隊擔任隊長，隊員邵子俊（李治廷飾）因某些原因對他心存芥蒂，令以和為貴的另一隊員趙紹棠（任達華飾）左右為難，某天三人發現一場涉及神祕組織、針對香港金融進行的驚天陰謀。

從預告片可以看到，片段內的槍戰、飆車追逐等畫面張力十足，演員們也是劇集焦點，金像獎影帝任達華在不少電影中飾演過紀律部隊，這次再度出演，飾演衝鋒隊資深警員兼車長，讓觀眾相當期待。

劇集另一個焦點角色是飾演反派犯罪集團首腦周雄的何潤東，除了在預告片中的兇狠性格，造型也令人眼前一亮，該劇集播出時，何潤東一出場已吸獲大量正評：「何潤東演反派超吸睛」、「周雄這個角色氣勢逼人」、「哪有反派能這麼帥」。

何潤東在劇中的大秀健壯肌肉的畫面同樣掀起話題，其中一個白色背心造型，將他的厚實體型與粗壯手臂表露無遺，被譽為「肌肉流氓」。對此，何潤東曾公開分享「擺爛式健身」心得：「我有時候也會在家裡耍廢一天、打電動、喝酒，但放縱喝酒後，第二天都會盡量多動一些。」

陳小春在「守誠者」中飾演警察。(取材自微博)
陳小春在「守誠者」中飾演警察。(取材自微博)
任達華、李麗珍在「守誠者」中扮演夫妻。(取材自微博)
任達華、李麗珍在「守誠者」中扮演夫妻。(取材自微博)

