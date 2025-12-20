張柏芝爆寫好遺囑 累積10億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」　

我的頻道

記者陳穎／即時報導
張柏芝對人生看得很通透。（取材自張柏芝微博）
45歲女星張柏芝近日在節目中罕見談及生死議題，親口透露自己早已完成遺囑與身後安排，坦然又理性的態度引發熱烈討論，也讓不少觀眾重新思考「提前規劃人生終點」的意義。

張柏芝近日登上中國綜藝節目「一路繁花2」，與何賽飛、劉嘉玲、劉曉慶、寧靜等資深女星一同出遊暢聊。過程中話題意外轉向遺囑，寧靜直言，中國人往往覺得談遺囑不吉利，但她認為「不安排才更不吉利」。此時張柏芝淡然接話表示：「我（遺囑）已經叫律師全寫好了。」一句話震驚現場，也讓劉嘉玲當場露出錯愕神情，忍不住反問是否準備得太早。

對此，張柏芝進一步解釋，自己之所以提前規畫，是不希望將來留下紛爭，「我不想要我離開的時候，看到大家為了錢，有一些不好看的爭執。」她也笑說，自己早已看透生死，不僅遺囑準備妥當，連照片與身後要穿的衣服都已經選好，語氣輕鬆卻展現超齡的通透心境。寧靜聽後大表認同，認為這樣的想法相當成熟。

不少網友紛紛讚賞張柏芝的清醒與勇氣，留言表示「這樣的擔當真的很難得」、「能正面談死亡並不可怕」、「提前規劃一點也不晦氣，反而是對家人的體貼」。

外界也再度關注張柏芝的財務狀況。根據陸媒報導，她名下在香港、北京與上海皆擁有不動產，加上多年影視作品、代言與時尚工作累積，身家推估高達10億人民幣(約1.4億美元)，生活條件相當穩定。不過，張柏芝近期也捲入合約糾紛，遭前經紀人余毓興指控收取約4000萬港幣片酬卻未履行工作，並提告求償1276萬港幣。張柏芝日前出庭時否認相關指控，情緒激動喊冤，相關案件目前仍在審理中。

