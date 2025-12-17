「流星花園」男星復出帶貨 賣慘難甩家暴負評

王東坦言已經離婚，積極復出是要賺錢養家。(取材自微博)

曾演出陸版「流星花園」的男星王東，2022年遭妻子指控家暴 ，事後也坦承動手，引發輿論譁然，形象重挫、工作幾乎全面停擺。儘管他事後反指前妻患有「自戀型人格」，試圖為自己辯駁，仍難挽回公眾觀感，手上戲約與代言相繼告吹。沉寂一段時間後，王東近日再度出現在大眾視野，親自證實已投入直播帶貨工作，並坦言自己「已經恢復單身」。

王東在影片中回應外界疑問，表示近期收到不少粉絲私訊詢問他為何開始直播，他直言：「我恢復單身了，可以正常出來工作了。」他也強調，這次重新出來工作，會比以往更加努力，原因在於肩上背負著家庭重擔，「我有3個孩子要養，父母年紀也大了，需要我照顧。」他進一步透露，自己的長子因身有殘疾，生活無法自理，因此他必須在仍具備工作能力時拚命賺錢，為家人爭取穩定的生活保障。

不過，影片曝光後，網路評價呈現兩極。部分網友對他提及家庭責任表達同情，認為不論爭議如何，仍需面對現實生活；但更多聲音則顯得不滿與反感。有眼尖網友指出，王東拍片時疑似身穿戲服，質疑他是否仍有戲劇演出機會，直言「家暴為什麼還能演戲、還能直播帶貨？」也有人不解為何未被全面封殺。

此外，他在片中提到「恢復單身，就能正常出來工作」的說法，也引發爭議，不少網友認為此番言論形同將自己包裝成受害者，忽略當年家暴指控所帶來的傷害，直呼「實在無法接受」。