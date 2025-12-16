連演五部？ 楊紫下一部劇又是大女主戲 網驚：資源太牛了

楊紫接連出演5部大女主劇，資源不容小覷。(取材自微博)

繼「親愛的熱愛的」、「國色芳華 」後，近日，一則「網傳楊紫李現 要三搭」訊息衝上熱搜。據悉，三搭新劇指向此前已官宣楊紫擔綱女一的「玉蘭花開君再來」，以及另一部也傳是楊紫主演的「人生路上」。目前，尚未獲得相關劇組證實，但不少網友認為兩人三搭「人生路上」的可能性較大。

「玉蘭花開君再來」傳開機時間為12月底，楊紫將飾演上海錦江飯店創辦人董竹君，演繹從底層歌女到實業家的傳奇故事。但關於男主角人選，包括朱亞文、黃軒、成毅都曾被熱議，最終歐豪被指可能性最高，這也是二人繼「烈火英雄」後二搭。

「人生路上」目前傳出將邀請楊紫主演，投資方力薦李現擔綱男一。這個傳聞來自於導演丁梓光、編劇水阡墨夫婦正是「國色芳華」原班人馬，這種老團隊合作慣性大大增加兩人合作可能性，但也不代表沒有變數。

除了三搭李現，楊紫另一個引人熱議的焦點是，「她的資源真的太牛了」。

根據統計，從「長相思」系列到「國色芳華」系列，再到「家業」、「生命樹」，以及尚未開拍的「玉蘭花開君再來」，楊紫已接連出演5部大女主劇。在影視寒冬下，她的資源逆勢升級，堪稱為「女頻頂配」。更因此帶動大女主題材投資，避免資源流向男頻。

楊紫先前在受訪時曾說，她也不想無縫進組，但總是上一部拍完就到了下一部作品的檔期，就這麼無縫對接上了。這番說詞讓不少女演員「又忌妒又羨慕」。

不光在影視業，楊紫並確認登封「VOGUE HONG KONG」2026年1月開年刊，為首位解鎖港版開年封面的內地90花，打破港台藝人壟斷慣例。