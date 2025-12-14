我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門

「古裝第一美人」何晴61歲病逝 前夫是「人民的名義」男星

鞏俐遊北京依偎洋老公懷中 網：60歲與77歲的熱戀

娛樂新聞組／綜合報導
鞏俐（左）和老公到北京多地拍照留念。（取材自微博）
鞏俐（左）和老公到北京多地拍照留念。（取材自微博）

現年59歲的國際影后鞏俐從影多年，憑藉精湛演技湛獲獎無數，享譽海內外。近日，她帶著老公米歇爾（Jean Michel Jarre）來到北京，兩人在多個經典景點拍照打卡，接地氣行為被粉絲調侃為「大哥大嫂出街」，兩人甜蜜互動也被讚「60歲與77歲的兩人展現出熱戀般的默契」。

香港01報導，鞏俐近年雖已淡出影壇，但仍不時獲邀出席活動，或與同老公四處旅行。近日，兩人來到北京，在永定門、天壇、天安門等景點打卡拍照，鞏俐老公並寫道，「1981年，我第一次受邀來華演出，中國人對音樂的熱愛和團結的力量讓我震撼。2004年在紫禁城，我們讓音樂和歷史完美地融合在一起。到2025年的今天，我的妻子帶我再次走在這世界非物質文化遺產─北京中軸線上，我深刻地感受到她的熱愛，同樣這也是我的熱愛，這種感覺再次震撼且非常美妙。」

照片中可見，鞏俐緊攬老公，倚靠在對方身上，十分甜蜜，兩人更體驗雙人單車，大方放閃。據悉，鞏俐在1996年閃嫁富商黃和祥，但兩人在2010年離婚，之後她在2019年與法國電子音樂大師米歇爾再婚，結婚6年來感情甜蜜。

據傳，當年米歇爾拿出1.12億人民幣（約1954萬美元）向鞏俐求婚，但鞏俐表示自己不缺錢，需要的是步調相同的伴侶，還明言，「我每周要做4次有氧運動，你跟得上嗎？」當時已70歲的米歇爾隨即到醫院體檢，並拿出報告向鞏俐證明自己的體能，一度傳為佳話。

鞏俐曾在公園被偶遇，身穿黑色皮衣，整體狀態顯得精神。（取材自微博）
鞏俐曾在公園被偶遇，身穿黑色皮衣，整體狀態顯得精神。（取材自微博）

天安門 香港 哥大

上一則

強尼戴普連續遲到、放鴿子 日本粉絲連署討公道

下一則

陳妍希相差19歲戀愛腦「狙擊蝴蝶」逆轉勝關鍵曝光

延伸閱讀

被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲

被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲
鞏俐帶老公遊北京「甜蜜打卡」 網讚：60歲與77歲的熱戀…

鞏俐帶老公遊北京「甜蜜打卡」 網讚：60歲與77歲的熱戀…
彭博：中5000億元挺國產晶片 規模可與美晶片撥款相提並論

彭博：中5000億元挺國產晶片 規模可與美晶片撥款相提並論
挪威跟進英國指控中網攻 北京斥污衊抹黑

挪威跟進英國指控中網攻 北京斥污衊抹黑

熱門新聞

陳美鳳包5位數紅包祝福新人。記者沈昱嘉／攝影

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

2025-12-12 08:32
成毅在「長安二十四計」中飾演謀士謝淮安，溫潤如玉的外表下暗藏十年隱忍的復仇之志。(取材自微博)

戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了

2025-12-12 21:30
溫妮戴維斯遇車禍離世，享年60歲。（取材自Instagram）

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

2025-12-12 02:00
迪麗熱巴現在的臉(左圖)被指和過去的模樣(右圖)完全不同。（取材自微博）

迪麗熱巴驚傳「被消失」五官完全變照曝光 網質疑：不同人

2025-12-08 00:10
湯鎮業昔日帥氣十足。（取材自小紅書）

昔日香港「五虎將」湯鎮業顏值大崩壞 超市試吃畫面曝

2025-12-08 23:30
張柏芝深陷合約官司。圖／摘自小紅書

張柏芝遭求償1276萬港幣 當庭哭喊兩天沒睡：對我不公平

2025-12-08 12:00

超人氣

更多 >
關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出
影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物
全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國
亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父

亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父
數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌