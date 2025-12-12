陳妍希翻紅上熱搜 網喊話「沈佳宜」：名字帶柯的男人才旺妳…

我的頻道

娛樂新聞組 ／即時報導
陳妍希和小19歲的周柯宇演姐弟戀，一點都不違和。(取材自微博)
陳妍希和小19歲的周柯宇演姐弟戀，一點都不違和。(取材自微博)

42歲陳妍希近日以電視劇「狙擊蝴蝶」展現「現象級翻紅」。離婚後的她更加明豔，和小19歲的周柯宇演起姐弟戀，一點都不違和，高甜劇情讓許多人看了臉紅心跳。這部劇不但讓沉寂已久的陳妍希事業轉折，還有網友發現，陳妍希兩次事業高峰期的搭檔男主角姓名均含「柯」字，由此衍生出「名字帶柯的男人才旺你」的趣味調侃。

近日，有網友挖出，陳妍希2011年拍攝成名作「那些年，我們一起追的女孩」時28歲，搭檔時年20歲的柯震東，演出沈佳宜和柯景騰的青春愛情故事；如今42歲的她，再度姐弟戀，搭上23歲的周柯宇，時間跨度形成趣味反差。

有細心網友發現，2部作品的男主姓名中均有「柯」字，於是喊話「沈佳宜」，「名字帶柯的男人才旺你」的梗，登上熱搜，甚至有人戲稱「名字帶柯=旺運密碼」。

「狙擊蝴蝶」中，陳妍希飾演離婚策展人岑矜，細膩呈現職場女性的脆弱與自癒力。她46秒無台詞落淚戲被讚「破碎感演技封神」，與小19歲周柯宇的親密戲自然甜膩，打破觀眾對年齡差的質疑。

為了貼近這個角色，陳妍希特地減重8公斤、剪短髮，並赴律所體驗職業細節，而岑矜「離婚後重塑自我」的設定與陳妍希本人經歷高度重疊，被觀眾稱為「本色出演」。

據雲合數據市占率，該劇從開播4.5%升至10.9%-11.2%，穩居全網劇集前三，僅次於「大生意人」、「唐朝詭事錄」；貓眼全網有效播放量單日破2768.5萬登頂網劇榜首，累計破億僅用6天，抖音主話題播放量也超過14.4億，熱度驚人。

在豆瓣評分部分，開分僅4.2，6天後逆襲飆升至8.3，最終穩定在7.2。相較陳曉「大生意人」的7.3，可說絲毫不遜色。

陳妍希2011年拍攝「那些年，我們一起追的女孩」時，搭檔20歲的柯震東。(取材自...
陳妍希2011年拍攝「那些年，我們一起追的女孩」時，搭檔20歲的柯震東。(取材自豆瓣電影)

陳妍希

