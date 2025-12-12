我的頻道

港媒：黎智英與蘋果日報涉勾結外國勢力案 法院15日裁決

全球電動車銷售11月增速 近2年新低 特斯拉在美大減23%

復出遇阻…虞書欣「雙軌」空降平台失敗 爸也上熱搜…

娛樂新聞組／綜合報導
「雙軌」劇照。（取材自微博）
「雙軌」劇照。（取材自微博）

大陸女星虞書欣主演的「雙軌」原定10日「空降」平台播出，但未能如期上線，平台播放列表據報導臨時刪除此劇，事前157萬多網友預約都撲空，甚至先前傳出江蘇衛視及安徽衛視會播放，但雙方也澄清從未發有播出計畫；虞書欣「空降失敗」，外界猜測家族企業陷入資產來源不明及霸凌風波，不僅使她短時間掉粉300萬，連帶復出似乎也遭抵制。

虞書欣近來處輿論中心，事業因此受到影響，待播的兩部劇能否順利播出都成謎。如今，虞書欣主演的「雙軌」試探復出失敗後，網易報導，她的負面新聞也使廣告商紛紛撤下廣告，據傳某平台和曾傳出要播出該劇的江蘇衛視和安徽衛視，也紛紛澄清稱並沒有播出計畫，讓虞書欣的演藝事業蒙上陰影。

據南方娛樂網報導，虞書欣待播的兩部劇都是愛奇藝出品；而她主演的「永夜星河」在騰訊播出時突破3萬熱度，如今有網友發現騰訊官方的短視頻帳號已搜索不到虞書欣相關內容，引發遭割席猜測。

耐人尋味的是，網傳空降的10日當天，虞書欣的爸爸上熱搜了，熱搜話題分別是「虞書欣父親維權索賠17萬」和「虞書欣父親要求被告公開道歉」，新聞報導稱「12月10日，法院向李某某公告送達起訴狀副本及開庭傳票」，對照虞書欣試探復出的行為，有不少網友喊話「封殺劣跡藝人」。

虞書欣。（取材自微博）
虞書欣。（取材自微博）

虞書欣 傳票

