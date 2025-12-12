「宴遇永安」吃美食 男女主都肉眼可見的變胖

「宴遇永安」王影璐（左）穿越戀上「祖宗」李昀銳（右）擦出CP感。（圖／愛爾達提供）

2025黑馬話題古裝喜劇「宴遇永安」由李昀銳和王影璐領銜主演，改編自櫻桃糕的小說「長安小餐廳」，劇情講述「沈韶光（王影璐飾演）」和家人一家五口意外穿越至古代永安城，偶遇京兆少尹「林晏（李昀銳飾演）」，以煎餅果子、火鍋等現代美食經營「沈家酒肆」，逐漸在市井站穩腳跟。

男女主角從誤打誤撞的騙婚同居，到日漸相處之下產生情愫，在兩人鬥嘴又心動的互動中，巧妙融合美食文化、經營智慧與輕鬆愛情等吸睛看點。

王影璐在「宴遇永安」飾演穿越古代的「沈韶光」，這也是她第一次和李昀銳合作，採訪中被問到對方和角色是否有反差時，她笑說：「少尹（林晏）肯定沒有這麼貪吃，小林（李昀銳）很貪吃！」

至於王影璐和沈韶光兩者是否有相似處？李昀銳則說：「剛開始我們其實都比較慢熱一點，但其實大部分是很相近的，因為璐璐（王影璐）到後面也是個『小萌物』很可愛、活潑！」兩人從戲裡甜到戲外，也被觀眾敲碗希望他們能快速二搭現代戲。

「宴遇永安」不僅是穿越劇，也是充滿美食的輕鬆喜劇，李昀銳和王影璐異口同聲的說：「我們真的肉眼可見的變胖了！」此外，兩人在劇中營造的CP感也深受粉絲喜愛，被問到彼此對角色間情感變化的看法時，李昀銳說：「我覺得是日久生情，一開始他們都沒有意識互相在靠近，隨著一點點的互動，每當少尹受傷的時候，他才發現韶光一直陪在身邊、慢慢就愛上她了。」