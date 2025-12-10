我的頻道

喬州共和黨鐵票倉州眾議會補選 民主黨候選人爆冷勝選

川普放行H200晶片 白宮前官員：讓中國有機會超前美國

昔「五虎將」俊朗男星 如今體態圓潤臉上皺紋不少

記者廖福生／綜合報導
湯鎮業昔日帥氣十足。（取材自小紅書）
昔日曾與劉德華梁朝偉被封為「五虎將」之一、以俊朗形象圈粉無數的湯鎮業，近日在浙江某大型超市被民眾巧遇，引起不少討論。只見他戴著帽子、穿著白色長袖T恤外搭黑色背心，沿著攤位逐一品嚐美食，嘴裡食物塞得滿滿仍停不下來。

不過也有人推測，他身旁有一位疑似網紅的女子同行，可能是在合作拍攝內容，並非單純貪小便宜。除了他的行為受到關注，外貌變化同樣引發熱議。湯鎮業此次現身時體態明顯圓潤，臉上皺紋也多了不少，看起來略顯疲態。與他年輕時英氣逼人的樣子相差甚大，不過仍有不少網友指出，隨著年紀漸長外貌改變很自然，不需過度苛求。

湯鎮業出道於1980年，並在1982年因主演「香城浪子」走紅，當時與翁美玲的一段情更備受外界矚目。然而，後來因爆出疑似出軌風波，讓翁美玲悲痛輕生，在當時震撼香港演藝圈，他的形象也因此重挫、事業一路下滑。儘管之後重返影視圈，卻多以配角或三級片為主，後來索性將事業重心轉往中國。

在感情方面，湯鎮業亦頗受關注，被外界稱作娛樂圈的「多仔公」。與前妻姜坤、廣州舊識以及現任妻子鄒文靜，先後育有六名子女，家庭陣容相當龐大。

湯鎮業近日現身，體態明顯圓潤，臉上皺紋也多了不少。（取材自小紅書）
梁朝偉 劉德華 香港

南韓傳奇影后金芝美 美國辭世享壽85歲 曾拍700部電影

大S生前善舉再曝光 資助粉絲念大學秒捐錢

