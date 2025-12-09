「國色芳華」惡毒女配晉升女一 張雅欽新劇搭李昀銳

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
張雅欽傳拿下古裝新劇「歸良辰」女一。(取材自微博)
張雅欽傳拿下古裝新劇「歸良辰」女一。(取材自微博)

在「國色芳華」、「錦繡芳華」中扮演反派女二「李幼貞」走紅的大陸女星張雅欽，演技受到肯定，近日傳出成功飛升女一，將與「九重紫」男星李昀銳合作古裝新劇「歸良辰」。據悉，該劇女主原鎖定「最美丫鬟」艾米，卻因艾米長相稚嫩，不符劇中「長公主」形象，因此由張雅欽拿下。

張雅欽飾演的「李幼貞」是出身顯赫的宗室之女，但她表面溫婉端莊，內心暗藏鋒芒，從「父權制度下的犧牲品」蛻變為「以愛為刃的反抗者」。為了唐代貴女角色，她特地增重10公斤，將惡毒女配演繹的淋漓盡致。

「國色芳華」後，張雅欽資源升級，不但接演王鶴棣、李沁主演的新劇「鹹魚飛升」女二，近日更盛傳張雅欽在談的項目包括「刀筆娘子」、「歸鸞」等大IP，以及明年初將與李昀銳合作古裝新劇「歸良辰」。據悉，這是張雅欽走紅後的首部女一新作。

「歸良辰」講述肩負國運的天命公主「慕容婉婉」（張雅欽飾演）與背負家族復興的藩王「宇文良時」（李昀銳飾演）之間，從先婚後愛到生死相依的虐戀故事，融合了「東宮」和「折腰」的元素，是一部甜虐交織的古裝言情劇。

據了解，「歸良辰」女主原本找上王楚然，但她因檔期問題婉拒，後來改找因「墨雨雲間」被封為「最美丫鬟」的艾米，但艾米卻被指外型太稚嫩，恐撐不起長公主人設，最終選定張雅欽。

不少網友看好張雅欽、李昀銳二人新鮮組合，期待碰撞出不同的化學反應。

「最美丫鬟」艾米外型偏稚嫩。(取材自微博)
「最美丫鬟」艾米外型偏稚嫩。(取材自微博)

