周柯宇辦理退出美籍 劉亦菲卻躺槍 被罵上熱搜

娛樂新聞組／綜合報導
「狙擊蝴蝶」男星周柯宇退美籍，收穫中國網友好評。(取材自觀察者網)
「狙擊蝴蝶」男星周柯宇退美籍，收穫中國網友好評。(取材自觀察者網)

23歲男星周柯宇和女星陳妍希主演的電視劇「狙擊蝴蝶」近日開播，有網友注意到片尾演員表中，周柯宇的「美國」國籍標註不見了。隨後，周柯宇工作室回應稱，周柯宇18歲後就主動辦理退出美國籍，如今已是中國公民。網友讚「愛國好青年」。不少網友歪樓想起想起仍是美國人的女星劉亦菲，要她學學周柯宇，劉亦菲因此躺槍，被罵上熱搜。

觀察者網報導，周柯宇之前演出「以愛為營」、「樹下有片紅房子」，演員表標註還是美國籍，「狙擊蝴蝶」則消失了，「嘉行新悅周柯宇工作室」回應，周柯宇18歲後主動申請退出美國籍，目前持有中國身分證，不具備雙重國籍。網友和粉絲讚「一直都是愛中國的好孩子」；也有網友留言「父母鋪的路被哥們兒炸了」、「他是誰？不認識不關心不喜歡」。

據報導，周柯宇本名周丹尼爾，2002年5月17日出生於美國洛杉磯，爸媽在他幼年時離婚，2018年12月進入嘉行傳媒旗下的嘉行新悅，2019年以組合BEST的一員出道。

南方娛樂網報導，周柯宇很少見到爸媽，有次他發高燒到39度，是鄰居發現送他去醫院；7歲那年家裡失火，他躲在衣櫃裡逃過一劫，是遠在北京的哥哥趕去接他回北京生活，他曾稱「哥哥就是我的家長」。

周柯宇改回中國籍收獲滿屏好評，劉亦菲卻被網友「拉出來對比」，罵上了熱搜，吐槽「同樣是外籍，有人在想辦法回來，有人卻安之若素」，要美國籍的劉亦菲效法周柯宇。

劉亦菲 陳妍希 洛杉磯

