林青霞香港豪宅遭不速之客入侵 狠下心喊「殺無赦」

林青霞近日投稿，分享自己與蟑螂之間的恩怨情仇。(取材自微博)

71歲的林青霞 近年不只嘗試寫作，也開始學唱京劇 ；然而讓這位「永遠的東方不敗」真正害怕的，竟是一隻小小的蟑螂。她近日投稿「南方周末」，分享自己與「小強」之間的恩怨故事。

故事要從她的香港 豪宅說起。某次林青霞在家中看見蟑螂，拿起衛生紙試圖處理，卻在慌亂中把蟑螂從陽台甩了出去。她事後懊悔不已，覺得那樣的動作不妥。不久後，她又在書房發現小強蹤影，擔心成群的蟑螂可能已在家中落腳，「放了牠，我麻煩大」，讓她連寫字、畫畫都無法定下心來。

在友人建議下，她請來三、四位消毒人員為家中每個角落撒藥。當晚幫傭回報，廚房跑出許多小強，她一度以為終於能恢復清淨。沒[想到蟑螂的後代仍陸續出現，消毒公司前後跑了兩、三趟，她的家才總算恢復安寧。

然而，這段「驅蟑之旅」並未就此結束。11月，林青霞赴丁乃竺與賴聲川位於杭州的工作室小住，未料音樂正悠揚時，小強再次現身。她原想親自上前解決，但看到丁乃竺溫柔地用紙杯將蟑螂抓起，放到室外，頓時感受到兩位佛教徒對生命的體貼與慈悲。

林青霞坦言，自己當下有些慚愧，因為她實在無法像朋友那樣心平氣和，尤其想到把蟑螂放生只是讓牠們繼續繁殖，她笑說：「心想下次再被我見到，我還是會忍不了手，殺無赦！」